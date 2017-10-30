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(Görüntülü Haber) Edremit'te fener alayı

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi

30 Ekim 2017 02:37

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Edremit Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Mevkii\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplanan yaklaşık bin kişi, Cumhuriyet Meydanı\'ndan Şehit Hamdi Bey Meydanı\'na kadar yürüdü. Kutlamalara, Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Edremit İlçe Başkanı Yusuf Seli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına katılanlara, güzergah boyunca ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları ile bekleyen vatandaşlar da destek verdi. Fener alayının ardından, Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı\'nda Yeni Türkü tarafından konser verildi.

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