(Görüntülü Haber) Edirne'de yeşil alana yapılan kaçak yapı yıkıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi, kiraya verdiği Zübeyde Hanım Parkı\'nda işletmeci tarafından yeşil alana izinsiz yapıldığını tespit ettiği 1273 metrekarelik inşaatı, mahkeme kararı ile yıktı. Edirne Belediye 1\'inci Murat Mahallesi\'nde 3 dönümlük park alanında büfe açılması için kiraya verdiği Zübeyde Hanım Parkı\'nda işletmeci Hasan Çekiçli tarafından yeşil alan olan 1273 metrekarelik alana inşaat yapıldı. Edirne Belediyesi bu yapının kaçak olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda yıkım kararı aldı. İşletmeci, Edirne Bölge İdare Mahkemesi\'ne yıkım kararına itiraz etmesiyle mahkeme kararı incelemek üzere yıkımı durduruldu. Kararı inceleyen mahkeme işletmecinin başvurusunu reddetti. Edirne Belediye ekipleri kaçak yapının içindeki malzemeleri başka bir alana çıkararak kepçe ile inşaatı yıktı. Yıkıma karşı çıkan aile yakınları tepki gösterdi. Park işletmecisi Hasan Çekili, kaçak yapılan binayı belediye proje sunup yaptıklarını öne sürdü. Yapılan kaçak bina için önceki belediye yönetiminin izni olduğunu savunan Çekili, \"2010 yılında Edirne Belediyesi\'ne bu yapıyla ilgili projemizi sunduk, onlar da \'Yapın\' dedi. Biz bu binayı kafamıza göre yapmadık, onların izniyle yaptık. Şimdi \'Yıkacağız\' diyorlar. Biz bunu bir gecede, bir günde de yapmadık. Belediye yönetimi değişince \'Yıkın\' diyorlar. Edirne\'de çok kaçak yapı var, onları da yıksınlar. Sonra dediler burası kaçak. Tamam burası kaçak yıksınlar biz bir şey demiyoruz ama belediye başkanı çıkacak konuşacak açıklamasını yapacak bana. Ben 20 yıldır belediyenin kiracısıyım. Burada 55 kişi ekmek yiyor. Tamamen saçma bir olay var ortada. Mahkeme burasının yıkılıp yıkılmaması konusunda kararı belediyeye bırakıyor. Belediye de yıkım kararı verdi. Yaklaşık 500 bin lira kapalı alan için yatırım yaptım, 20 yıllık emeğimiz yıkılacak\" dedi. Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar, yıkım sonrası yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım Parkı\'nda kiracının 1273 metrekare izinsiz inşaat yaptığını söyledi. Park içinde ruhsatsız alanların yıkıldığını belirten Asar, \"Kiralanan alanın ruhsatlı 32 metrekareden biraz büyük büfesi ve iki adet çardağı olması gerekmektedir. Ancak burada 1273 metrekare, belediyeden izni olmayan ve ruhsatsız alanlar yapılmıştır. Bununla ilgili belediyeye ve cumhuriyet başsavcılıklarına şikayetler gelmiştir. Mevcut kiracımızın kiracılığını sonlandırmakla ilgili bir işlemimiz yok. Yalnızca kiracımızın yapmış olduğu izinsiz yapıları yıkmakla ilgili bir işlemimiz var. Bu alanla ilgili bir imar planı değişikliğimiz veya buranın park dışında kullanımı ile ilgili belediye olarak herhangi bir tasarrufumuz yok. Böyle bir niyetimiz de yok. Düzenlemeler yapıldıktan sonra park olarak kullanılmaya devam edecektir\" dedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım sırasında parkın bulunduğu cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.