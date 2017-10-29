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(Görüntülü Haber) Edirne'de yağmurun altında, Cumhuriyet coşkusu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikeri kapsamında Edip Akbayram ve Hüseyin Turan yağmur altında konser verdi

29 Ekim 2017 12:12

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikeri kapsamında Edip Akbayram ve Hüseyin Turan yağmur altında konser verdi. Konsere katılan yaklaşık 5 bin kişi, sanatçıların söylediğı şarkılara eşlik edip, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Edirne Belediye Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Saraçlar Caddesi\'nde konser etkinliği düzenledi. Sanatçılar Edip Akbayram ve Hüseyin Turan konser verdi. Trafiğe kapalı cadde üzerindeki konsere yağmura rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura aldırış etmeyen, kalabalık, belediyenin ücretsiz dağıttığı yağmurlukları giydi. Sahneye ilk çıkan sanatçı Edip Akbayram, söylediği şarkılarla hayranlarına unutamayacağı bir gece yaşattı. Akbayram, ayağını burktuğu için şarkı aralarında sahneye koyduğu sandalyeye oturarak dinlendi. Usta sanatçı bu durumu hayranlarıyla paylaşıp, oturduğu için özür diledi. HÜSEYİN TURAN ZEYBEK OYNADI Edip Akbayram\'ın ardından takım elbiseyle sahneye çıkan Hüseyin Turan, söylediği türkülerle geceye katılanlara Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Neşeli tavrıyla dikkat çeken sanatçı, \'Karahisar Kalesi\' türküsünün nakarat bölümünde zeybek oynadı. Yağmurun dinmediği gecede konser sonrası, Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

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