(Görüntülü Haber) Edirne'de yağmur altında müzik festivali

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de Moğollar, Haluk Levent, Hayko Cepkin ve Cem Adrian gibi sanatçıların sahneye çıkacağı Edirnem Müzik Festivali, Dip ve Keti\'nin yağmur altında verdiği konserlerle başladı.



Karaağaç Mahallesi\'nde Buzhane\'nin bahçesinde bir organizasyon firması tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Edirnem Müzik Festivali başladı. Akşam saatlerinde açık alandaki Dip ve Keti\'nin konserleri yağmur altında gerçekleşti. Yağmura aldırış etmeyen ve bir kısmı şemsiye ile korunmaya çalışan çoğunluğu üniversiteli gençler, sanatçılara şarkılarında eşlik etti. Organizasyon firması katılanlara yağmurdan korunmaları için ücretsiz yağmurluk dağıttı.



Festivalde Jehan Barbur, Cem Adrian, Moğollar ve Hayko Cepkin bugün, Murat Mermer, Manuş Baba, Kalben, Yeni Türkü, Haluk Levent ve Manga ise yarın sahneye çıkacak. Kentte yarın da yağış beklenirken, festival yetkilileri, yağmura rağmen etkinliğin devam edeceğini söyledi.