(Görüntülü Haber) Edirne'de tehlike yaratan buz sarkıtları kırıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle birlikte süs havuzları donarken, tarihi Eski Camii yağmurluklarında oluşan buz sarkıtları, ekipler tarafından kırıldı. Edirne\'de etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 5 derece olan kentte, süs havuzları dondu. Yollardaki buzlanmalar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Tarihi Eski Camii çatısında yağmur sularının aktığı oluklarda, metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yayalar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırmak için belediye zabıta ve trafik ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye aracı merdiveni uzatan görevliler, sarkıtları kırdı. Kar yağışı ile beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Tarihi mekanların karla birlikte tüm güzelliğiyle ortaya çıkmasını vatandaşlarda cep telefonu ile görüntüledi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının kentte geceleri eksi 4 derecelerde olacağını belirterek, yarın yağmur yağışı beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren artış göstereceği belirtildi.