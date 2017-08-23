(Görüntülü Haber) Edirne'de Romanlar ellerinde sopalarla valiliğe yürüdü

Engin ÖZMEN- Jale AVYÜZEN / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı iki mahalle arasınd küçük tartışmalarla başlayan gerginlik dün akşam kavgaya dönüştü. Gece Gazimihal Mahallesi\'ne gelen 5 şüpheli ellerinde pompalı tüfekle havaya ateş açarken, 2 kişi yaralandı. Çıkan kavgalaın ardından ellerinde sopalarla valilik önüne gelen 150 kişilik grup Vali Günay Özdemir ile görüşmek istedi. Çevik Kuvvet ekipleri yolu kapatıp kalabalığın dağılmasını sağladı. Edirne\'de çoğunluk nüfusu Roman vatandaşların oluşturduğu Gazimihal ve Menzilahır Mahalleleri arasında daha önce yaşanan küçük kavga ve tartışmalar dün gece büyüdü. Aralarında yaklaşık 5 kilometrelik mesafe olan Menzilahır Mahallesi\'nden otomobille geldiği belirtilen 4 şüpheli Gazimihal Mahallesi\'nde havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine toplanan mahalleli ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 2 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin geldiği araca ise mahallede camları kırılarak zarar verildi. 150 KİŞİ VALİLİĞE YÜRÜDÜ Gazimihal Mahallesi\'nde ellerinde sopalarla toplanan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı yaklaşık 150 kişi bugün Edirne Valiliği\'ne yürüdü. Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri, valiliğe giden yol üzerinde güvenlik önlemi alarak grubun valilik bahçesine gitmezine izin vermedi. GAzimihal Mahallesi\'nde oturanlar, can güvenlikleri olmadığını öne sürerek Edirne Valisi Günay Özdemir ile görüşmek istedi. Vali Özdemir\'in kalabalığın dağılması ve aralarında temsilci seçmelerini istemesi üzerine 6 kişi Vali Özdemir\'in makamına giderek yaşananları anlattı. Bu sırada valilik önünde toplananlar ise Menzilahır Mahallesi\'nden gelen kişilerin silah sıkarak kendilerini ve çocuklarını tehdit ettiğini belirtip \"Mahallemize gelip silah sıkıp bizi tehdit ediyorlar. Çocuklarımız var ve herkes korkuyor. Devlet bize sahip çıksın\" dedi. VALİYLE GÖRÜŞTÜ, SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI Edirne Valisi Günay Özdemir ile görüşen grup adına konuşan Erdinç Çekiç, konunun büyütülmemesi gerektiğini ve Vali Özdemir\'in gerekli tedbirleri alacağını söylediğini anlattı. Çekiç şöyle dedi: \"Mahallemizde bir huzursuzluk yaşandı. Bunun giderilmesi için devletimizin birimleri bunun gereğini yapıyorlar. Halkımızın huzurunun bozulmamasını arzu ediyoruz. Devletimiz büyüktür, gereği yapar. Valimiz ve emniyet müdürlerimiz gerekenin yapılacağını ifade ettiler. Bu olayı daha da büyütmeden kapatılması noktasında gayret gösteriyoruz. Farklı şekillerde yansımasını da istemiyoruz. Büyük yanlış anlaşılmalar zinciri de yaşatılmasın. Romanların kendi içerisinde bir kavga değil. Bir yanlış anlaşılma sonucu yaşanan bir olaydır.\" Görüşmelerin ardından Gizimihal Mahallesi\'nden gelen 150 kişilik grup, geri dönerken, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de valilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.