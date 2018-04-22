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(Görüntülü Haber) Edirne'de renkli 23 Nisan çocuk şenliği

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kent ormanında düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, çocuklar kurulan oyun parkurlarında aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi

22 Nisan 2018 20:16

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi\'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kent ormanında düzenlediği Çocuk Şenliği\'nde, çocuklar kurulan oyun parkurlarında aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Sahneye çıkan Yiğit Koçan (3,5), Aleyna Tilki\'nin şarkısına eşlik etmek yerine İzmir Marşı\'nı söyleyince, alkış topladı.

Edirne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karaağaç Mahallesi\'ndeki Kent Ormanı\'nda \'Çocuk Şenliği\' düzenledi. Belediye tarafından çocuklar için oyun parkurları kurulurken, aileleri de ormanlık alanda piknik yaptı. Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlenirken, bazıları resim yaptı, bazıları da yüzlerini boyadı. Oyuncu Cahit Kaşıkçılar, kurulan platformda sahne alacak çocukları eğlendirdi.

MİNİK YİĞİT İZMİR MARŞI\'NI SÖYLEDİ

Sahnede Aleyna Tilki\'nin \'Sen olsan bari\' şarkısı çalınırken, çıkan çocuklar da ellerine mikrofon alarak şarkıya eşlik etti. Çocuklardan Yiğit Koçan ise şarkı çaldığı sırada sahnede İzmir Marşı\'nı söylemeye başladı. Toplanan kalabalığın alkışlarıyla desteklediği minik Yiğit, marşı söylemeye devam ederken, Aleyna Tilki\'nin şarkısı kapatıldı ve İzmir Marşı çalmaya başladı.

Şenliğe 17 aylık Sadem Fatma isimli kızıyla gelen Soner Uz, çok eğlendiklerini ifade ederek, \"Bayram öncesi ve hafta sonu olması nedeniyle çok güzel oldu. Çocuğumuzla birlikte eğleniyoruz. Mümkün olduğu sürece böyle etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz\" dedi.

Zekiye Karakaş ise kızıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, \"Erkenden şenliğe geldik, oyun parkurlarını gezdik, eğlendik. Bizim için de iyi oldu. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oluyor. Bize bu bayramı bırakan Türkiye\'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk\'e ve silah arkadaşlarına minnettarız\" diye konuştu.

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