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(Görüntülü Haber) Edirne'de Kudüs protestosu

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi

08 Aralık 2017 19:55

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA)EDİRNE\'de ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi. Edirne\'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde ellerinde Türk bayrağı ile toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail aleyhine sloganlar atıp, Kudüs İslam\'ındır\' dövizleri taşıdı. Kadın ve erkeklerin ayrı durduğu protestoda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail?in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor. Siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs?ü İsrail?in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs?e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs?le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD?yi de İsrail?i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. İlk kıblemiz olan Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD\'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Şimdi biz İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumlar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs\'ü başkent olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını beyan eden Amerika\'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika\'dır dedi.

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