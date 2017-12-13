(Görüntülü Haber) Edirne'de bahar havası (2)

SİS ETKİLİ OLDU Edirne\'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu kentte, bir süre etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi 150 metreye düştü. Sis, Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nin gözden kaybolmasına neden oldu. Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nden bir ekip, \'drone\' ile havadan çekim yaparak, sisin ve bulutların ortaya çıkardığı manzarayı görüntüledi. Kentin tarihi mimarisinin, sis ile buluşması da güzel görüntüler oluşturdu.