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(Görüntülü Haber) Edirne'de 3 Cezayirli hırsızlıktan tutuklandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de alışveriş merkezine gelen 5 kişinin çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen Cezayir uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

06 Aralık 2017 23:45

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de alışveriş merkezine gelen 5 kişinin çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen Cezayir uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde farklı zamanlarda 5 kişinin çantası, cep telefonu ve cüzdanı çalındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlatarak, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin alışveriş merkezine gelenlerin yemek katında ya da balkon kısmında arkasına oturarak hırsızlık yaptıklarını belirledi. Cezayir uyruklu şüpheliler, B.B., B.M. ve S.E.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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