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(Görüntülü Haber) Edirne'de 15 Temmuz darbe girişimi davası sürüyor

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde rol aldıkları gerekçesiyle aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 sanığın yargılandığı dav

21 Eylül 2017 13:19

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde rol aldıkları gerekçesiyle aralarında ordudan ihraç edilen 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davada, 5\'inci Kolordu Komutanı iken geçen yıl Ağustos ayında emekli olan Alpaslan Erdoğan tanık olarak dinledi. Edirne\'de 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında ordudan ihraç edilen 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu, 22 askerin yargılanmasına Edirne 2\'nci Ağır Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, İsmet Sezgin ve Kağan Kaya ile tutuksuz sanıkların bir kısmı katıldı. Duruşmada 5\'nci Kolordu Komutanı iken geçen Ağustos ayında emekliye ayrılan Alpaslan Erdoğan\'ın İstanbul\'dan SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifadesi alındı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde izinli olduğunu ve televizyonlardan askeri hareketlilik gördüğünü anlatan Erdoğan, şunları söyled: \"Anormallik fark edince Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekat Merkezi\'ni aradım. Telefona çıkan subay, üst düzey güvenlik önlemleri alındığını, bazı faaliyetler yürütüldüğünü, daha fazla konuşamayacağını söyleyerek kapattı. Bunun üzerine karargaha geçtim. Nöbetçi kolordu amirini arayarak bütün birliklerin derhal mesaiye gelmesini söyledim. Nöbetçi amir olan yarbayımız bana bir emir getirdi. \'Komutanım Yurtta Sulh Konseyi\'nden bir mesaj geldi, sizin tayininiz çıkmış\' dedi. Korgeneral rütbesindekiler görevden alınmıştı. Kısa bir süre sonra bunun FETÖ/PDY\'nin bir işi olduğunu anladım. 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı’yı aradım ve personelin dışarı çıkmayacağını, bunun bir FETÖ darbesi olduğunu ifade ederek, \'Hiçbir birlik dışarı çıkmasın. Benim ve ordu komutanının verdiği sözlü emirler haricinde hiçbir emir uygulanmayacaktır\' şeklinde emir verdim. Sonrasında diğer komutanları da aradım. Saat 04.00’e kadar emre itaatsizlik ibaresi hissetmedim. Askerliğe yönelik işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Saat 05.30 civarı Hidayet Arı’yı cep telefonundan aradım, cevap vermedi. Daha sonra askeri telefondan aradı ve savcılıktan çağırıldığını, bilgim olup olmadığını sordu. Ben de \'eğer çağırılıyorsanız Ordu Komutanı’nın bilgisi vardır. Sivil kıyafetlerle gidebilirsiniz\' diye cevap verdim\" şeklinde konuştu. Emekli korgeneral Alpaslan Erdoğan\'ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti, bazı erleri tanık olarak dinledi. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından duruşmayı yarına erteledi.

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