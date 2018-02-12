(Görüntülü Haber) Edirne Belediyesi personeli Mehmetçiklere kan bağışladı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın da olduğu belediye personeli Afrin\'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere destek olmak için kan bağışında bulundu.



Edirne Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için Kızılay\'ın işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Edirne Belediyesi Eski Nikah Salonu\'nda gerçekleştirilen kampanyada Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları Çiğdem Gegeoğlu, Selçuk Çakır, Hakan İşcan, Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Hüsnü Güler ile belediye personeli kan bağışında bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hain terör örgütlerine karşı çok ciddi bir harekat yürüttüğünü ifade eden Başkan Gürkan, \"Elbette bu harekat hem milletimizin birliğini, beraberliğini; can ve mal güvenliğini korumak için hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ilelebet payidar kalması için yapılıyor. Bu bağlamda Mehmetçiğimiz, kınalı kuzularımız hain terör örgütüne karşı kahramanca mücadele ediyor. Maalesef 2 gün önce 11 şehit verdik. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Vatanın korunması sırasında Mehmetçiğimizin ciddi şekilde kana ihtiyacı var. Bizde Edirne Belediyesi olarak başkanından tüm personeline kadar, milli gururumuz olan Kızılay ile birlikte bugün bir kan bağışı kampanyası düzenledik. \'Mehmetçiğe kanımız feda\' diyerek, kan bağışı kampanyası yapıyoruz\" diye konuştu.



Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerin kan ihtiyacı için Edirne\'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, fabrikaları, sendikaları Kızılay\'a kan vermeye davet eden Gürkan, \"Allah Mehmetçiklerimizin yanında yer alsın; ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu harekat vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için başarılı olacak ve tüm ana kuzularımız, tüm Mehmetçiklerimiz burunları bile kanamadan ailelerine, vatanına, ülkelerine geri dönecektir. Kanlarımız Mehmetçiğe feda olsun. Vatanımız sevdamız, Mehmetçik canımız\" dedi.



