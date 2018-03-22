(Görüntülü Haber) Edirne, baharı karla karşıladı (2)

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TUNCA NEHRİ TAŞTI, SARAYİÇİ SULAR ALTINDA Edirne'de, debisi artan Tunca Nehri'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisinden geçen bölümü taştı

22 Mart 2018 19:52

TUNCA NEHRİ TAŞTI, SARAYİÇİ SULAR ALTINDA

Edirne\'de, debisi artan Tunca Nehri\'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisinden geçen bölümü taştı. Güreş tutulan Er Meydanı çevresi, sular altında kalırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri, Sarayiçi\'ne giden Fatih ve Kanuni köprülerini trafiğe kapattı. DSİ Değirmenyeni İstasyonu\'nun ölçümlerine göre, Tunca Nehri\'nin debisi, 2 saatte 2 metreküp/saniye artarak, 198 seviyesine çıktı. Meriç Nehri\'nde ise debi, 6 metreküp/saniye gerileyerek, 760 seviyesine düştü.

 

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