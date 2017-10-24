(Görüntülü Haber) Eczacı, 3 gün boyunca çöp aracında çalıştı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, eczacı Caner Göçmez, Körfez Belediyesi\'ne dilekçe vererek gönüllü olarak temizlik işçiliği yapmak istediğini belirtti. İsteğinin kabul edilmesi ile 3 gün boyunca çöp aracına asılarak konteynerleri araca yükleyen, çöp aracını yıkayan Caner Göçmez, amacının her işin güzel olduğunu ve mutluluk verebileceğini, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir görev olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Körfez\'de eczacı Caner Göçmez, Körfez Belediyesi\'ne dilekçe vererek gönüllü olarak temizlik işçisi olarak çalışmak istediğini söyledi. Göçmez, isteminin olumlu karşılanması üzerine tulumunu giyerek çöp aracının arkasına asıldı. Çöp toplayan ve konteyner boşaltan Caner Göçmez, depolama alanına çöp indirip, aracı yıkadı. Caner Göçmez, 3 gün boyunca çöp kamyonu arkasında çalıştı. Temizlik işçilerinin yaşadıkları zorluğunu gördüğünü belirten Caner Göçmez, şöyle dedi: \"Eczacılık yaparsınız, ilaç hazırlar insanların sağlığına kavuşmasında aracı olursunuz, bu mutluluk verir. Çöpçülükte de, yaptığınız hizmetle çevreyi temiz tutar, yaşanabilir hale getirisiniz, toplum hizmeti verirsiniz. Bu da insana işini sevdikten sonra mutluluk verir. Önemli olan topluma faydalı bir insan olmak ve bu alanda görevlerini yerine getirmektir. 3 gün boyunca hem bu mutluluğu yaşadım, hem de temizlik görevi yapan çalışanların sorunlarını dinledim, yaşadıkları sıkıntıları anladım. Evlerden, iş yerlerinden atılan çöplerin nasıl poşetlere konulup atılması gerektiğini, mesleğin zor ve riskli yanlarını öğrendim. İnsan kendine hizmet eden caddelerin, sokakların, parkların, ormanların, akarsuların, göllerin, denizlerin kısaca doğanın çevresini temiz tutması ve koruması gerekiyor. İnsan olmadan çevre ve diğer canlılar rahatlıkla varlıklarının sürdürebilir. Fakat çevre olmadan insanın varlığını sürdürmesi mümkün değil. İşte bu duyarlılığı toplumda artırabilmek ve dikkat çekebilmek adına aldığım izinle gönüllü temizlik işçisi olmaya karar verdim.\" Caner Göçmez, her ay yarım gün çöp araçlarında çalışacağını anlatırken bunun yapılabilecek en zor işlerden birisi olduğunu söyledi. Göçmez, \"Çöp ve çöp suyunun kokusunu ciğerime çektim. Bu sektörde hizmet veren insanlara saygı duymalı ve bunu göstermek için de poşetlerin ağzını mutlaka bağlamalıyız. Çöp kokusu ve bunaltıcı hava etkisinde terleyerek bu hizmeti yapmak kolay değil\" diye konuştu.