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(Görüntülü Haber) Düzce'nin 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün tatil edildi

06 Aralık 2017 13:27

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün tatil edildi. Kar yağışı ulaşımı da aksattı. Bolu Dağı\'nın eteğinde bulunan Kaynaşlı\'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada Yığılca ilçesinde de okulların bugün tatil edildiği belirtildi. BOLU DAĞI, TIR\'LARA KAPATILDI Kar, D-100 karayolunun Kaynaşlı kesiminde ulaşımı da aksattı. Araçlar, tamamen karla kaplanan yolda ilerlemekte zorluk çekti. TIR\'lardan bazıları yolda kaldı. Bunun üzerine trafik ekipleri, TIR\'ların Bolu Dağı yönüne geçişine izin vermedi. Sürücüler, karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama yapmada yetersiz kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

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