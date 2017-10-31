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(Görüntülü Haber) Düzce'de yolcu midibüsü devrildi: 12 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, freni boşalarak kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi

31 Ekim 2017 15:26

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Yığılca ilçesinde, freni boşalarak kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Dere yatağının bulunduğu yamaçtan yuvarlanmaktan son anda kurtulan midibüste 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Düzce ile Yığılca arasındaki yolun Akçaören köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda yokuş aşağıya inip ana yola çıktığı sırada freni boşaldığı iddia edilen Birol Bedir\'in kullandığı 81 BB 746 plakalı yolcu midibüsü, yoldan çıkarak devrildi. Yol kenarında dere yatağının bulunduğu yamaçtan aşağıya yuvarlanmaktan son anda kurtulan midibüste sürücü Birol Bedir ile yolculardan 11\'i yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, midibüsün freninin boşalarak devrildiğini, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulduklarını söyledi. Yolcular, gelen başka bir midibüsle yola devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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