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(Görüntülü Haber) Düzce'de yangın paniği, 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Tezcan SOLMAZ/ÇİLİMLİ (Düzce), (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli İlçesi'nde yangın çıkan dairedeki çift ile 3 çocuğu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

15 Ekim 2017 18:06

Tezcan SOLMAZ/ÇİLİMLİ (Düzce), (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli İlçesi\'nde yangın çıkan dairedeki çift ile 3 çocuğu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Sabah 09.00 sıralarında, bir sitede bulunan 38 yaşındaki Mustafa Demir\'e ait apartman dairesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evde uyuyan Mustafa Demir ile çocukları 6 yaşındaki Esma, 7 yaşındaki Ahmet Salim ve 17 yaşındaki Alperen, komşuları tarafından uyandırıldı. Dumandan etkilenen baba ve çocukları, ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan yangını duyarak işten çıkıp gelen Gülhan Demir, soğutma çalışması yapıldığı sırada eve girerek çıkmayı reddetti. Eşi ve çocuklarının hastaneye kaldırıldığı öğrenip büyük üzüntü yaşayan Gülhan Demir, 112 sağlık ekiplerinin ikna etmesi sonrası evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Gülhan Demir de hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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