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(Görüntülü Haber) Düzce'de iki katlı ev ile otomobil yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Esençam köyünde, iki katlı evde çıkan yangın garaja da sıçradı

25 Ocak 2018 13:10

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Esençam köyünde, iki katlı evde çıkan yangın garaja da sıçradı. Yangında ev ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düzce Esençam köyünde, dün akşam saatlerinde, İbrahim Kazunoğlu ve Abdullah Açukoğlu\'na ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yanında bulunan garaj da alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev ve garajda bulunan otomobil kullanılmaz hale geldi. Ev sahiplerinin İstanbul\'da bulunduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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