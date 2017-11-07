T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Düzce'de fabrikayı soyan 5 kişi yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek fabrikayı soyan 5 kişi, polis tarafından yakalandı

07 Kasım 2017 01:07

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek fabrikayı soyan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

30 Ekim gecesi meydana gelen olayda, su fabrikasına giren ve fabrikanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren yüzleri maskeli 5 kişi, çelik kasayı açıp içindeki 5 bin liraya alarak kaçtı.  Soygun sırasında güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimlikleri, görüntüleri inceleyen polis tarafından belirlendi. Polis ekipleri, şüpheliler A.K., A.F.Y., S.K., İ.Y.K. ve C.D.\'yi Akçakoca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Fabrika soygununun ardından araç hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tecavüz, gasp, yağma, hırsızlık, alıkoyma gibi suçlardan sabıkaları olduğu da belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEEkimSoygunAkçakocaFabrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24