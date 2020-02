(Görüntülü Haber) Düzce'de Down sendromlu çocuklar yürüdü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocukların eğitim gördüğü okulların katılımı ile yürüyüş düzenlenirken, çocuklar \'Biz de buradayız\' demek için balon uçurdu. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Düzce\'de down sendromlu çocukların eğitim gördüğü okulların katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Düzce Belediyesi önünden başlayıp Anıtpark\'a kadar devam eden yürüyüşe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Down sendromlu çocuklar yürüyüşün sonunda \'Biz de buradayız\' mesajı vermek için gökyüzüne balonları bıraktı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, \"Down Sendromu Farkındalık günü nedeniyle öğrencilerimizle birlikte bir yürüyüş düzenledik. Bizim okullarımızda down sendromlu öğrencilerimiz var. Biz tüm çocuklarımıza toplumda ki her farklı renklerle bütünüz. Hepimizin birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Burada down sendromlu çocukların da olduğunu göstermek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledik\" dedi.