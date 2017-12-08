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(Görüntülü Haber) Düzce'de 5 bin kişiden Kudüs tepkisi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yaklaşık 5 bin kişi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini protesto etti

08 Aralık 2017 20:33

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, yaklaşık 5 bin kişi ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesini protesto etti. Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şubesi tarafından, Cuma Namazı çıkışında Cedidiye Camii\'nden Anıtpark\'a kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, daire müdürleri ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Yürüyüş Anıtpark\'ta son bulurken, dualar okundu. Okunan duaların ardından kalabalık, \'Kahrolsun İsrail\', \'Katil İsrail, katil Amerika\' sloganları attı.

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