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(Görüntülü Haber) Düzce'de 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalındı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)Düzce'de, 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalındı

02 Mayıs 2018 19:48

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)Düzce\'de, 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalındı. Düzce Belediyesi güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Düzce Belediyesi son dönemde artan rögar kapağı hırsızlığına karşı suç duyurusunda bulundu. 1,5 ayda 200 rögar kapağı çalınırken, belediye yerlerine yeni kapaklar koydu. Düzce Belediyesi güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Motosikletleri ile gelerek rögar kapaklarını çalan iki kişinin görüntüleri delil olarak sunuldu. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalınan rögar kapakları nedeniyle belediyenin 30 bin TL zarar ettiğini açıklayarak, şu açıklamada bulunduŞehir merkezinde bulunan demir rögar kapakları son 1,5 aydır hırsızların hedefi haline gelmiştir. Hırsızlık olayları nedeniyle maddi hasarlı kazaların önüne geçmek ve hatta hayati tehlike riskini ortadan kaldırmak amacıyla ekiplerimiz rögar kapatma çalışması yapmaktadır. Ancak bu durumun Düzce Belediyesi\'ne maliyeti 30 bin TL\'yi geçmiştir. Son çalışmada D-100 Karayolu üzerinde Çoban mevkiinden itibaren yan yol üzerinde 8 adet rögar kapağı daha çalınmıştır. İşyeri kameraları tarafından kaydedilen bu hırsızlık olayıyla ilgili olarak güvenlik güçlerimiz soruşturma başlatmıştır. Yaşanan olayların hayati tehlikeye ve kazalara davetiye çıkarmaması için vatandaşlarımızın da böyle hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmasını rica ediyoruz

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