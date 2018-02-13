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(Görüntülü Haber) Düşürülen kaya elektrik direğini devirdi, korkulu anlar yaşandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, yamaçta asılı kalan ve tehlike oluşturduğu için kontrollü olarak düşürülen kaya, çarptığı beton elektrik direğini devirdi

13 Şubat 2018 17:40

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, yamaçta asılı kalan ve tehlike oluşturduğu için kontrollü olarak düşürülen kaya, çarptığı beton elektrik direğini devirdi. Kopan teller çevreye kıvılcımlar saçınca, yolda bekleyen sürücüler paniğe kapıldı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Merkeze bağlı Seyitler Köyü yolu üzerinde yamaçtan asılı kalan ve sürücüler için tehlike oluşturan kaya kütleleri için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı. Alanı çelik ağla ören ekipler, karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan ekipler, askıda kalan kayaları da kontrollü olarak düşürdü. Ancak kayalardan biri, yol kenarındaki beton elektrik direğini çarparak devirdi. Bu sırada kopan elektrik telleri birbirine değerek çevreye kıvılcımlar saçtı. Sürücüleri korutan o anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle kent merkezine 30 dakika, Seyitler köyüne ise 2 saat süreyle elektrik verilemedi.

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