(Görüntülü Haber) Dursun Özbek Galatasaray Lisesi, 150 yıldır ülkeye önemli isimleri yetiştirmiş bir kurum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi, 150 yıldır ülkeye önemli devlet adamları, sanatçılar, sporcular yetiştirmiş bir kurum dedi. Galatasaray Lisesi\'nin 150. kuruluş yılı etkinlikleri sonrası basın mensuplarına konuşan Özbek, Galatasaray Lisesi\'nin modern eğitime geçmesinin, 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gerçekleştiğini belirterek, Galatasaray Lisesi, 150 yıldır ülkeye önemli devlet adamları, sanatçılar, sporcular yetiştirmiş bir kurum. 1905 yılında Sayın Ali Sami Yen, bu okul içindeki bir edebiyat sınıfında Galatasaray Spor Kulübü\'nü kurdu. Buradan çıkan kulüp, bir dünya markası oldu. Türkiye\'ye birçok sporcu yetiştirdi. Herkesin iftihar ettiği bir kulüp olarak en üst basamaklarda devam ediyor ifadelerini kullandı. Galatasaray Lisesi\'nin kurulduğu günden bu yana spora büyük katkı verdiğinin iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Özbek, Özellikle olimpik sporların hepsi Türkiye\'ye bu yuvadan dağılmıştır. Galatasaray Lisesi, kurulduğu günden bu yana devletine her zaman gerekli insan kaynağını sağlamıştır. Bu kutlamalar, önümüzdeki yılın sonuna kadar devam edecek diye konuştu. Ampute Milli Futbol Takımı\'nın Avrupa şampiyonluğuna da değinen başkan Özbek, Oradaydım ve büyük gurur duydum. O insanların spor yapma isteği, heyecanları, kendilerini parçalarcasına mücadele etmeleri, hepimizin hayranlığını kazandı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize dün gece gurur vesilesi oldular dedi.