(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Sıkı bir çalışma içindeyiz" (2)

\"Hasılat artışındaki önemli sebeplerden biri, taraftarımızın gösterdiği ilgidir\" \"Rakamları açıklamam sakıncalı\" \"Projlerin gelişmesi ve bitirilmesiyle elde edilecek gelirlerin de adresi aynı\" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu\'nun Ekim ayı olağan toplantısı Gayrettepe Dedeman Otel\'de yapıldı. İrfan Aktar başkanlığındaki toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Eşref Alaçayır, Nasuhi Sezgin İsmail Sarıkaya, Can Topsakal, Burçin Aslan ve Divan Kurulu üyeleri katıldı. Galatasaray Sportif AŞ\'nin 3\'üncü çeyrek mali durumuyla ilgili üyelere bilgi vermek için kürsüye gelen Dursun Özbek, yakın zamanda bir sermaye artışı gerçekleştirildiğini ifade ederek, \"Şirketimizin sermayesi 21 milyon 645 bin liraydı. Yapılan artışla 108 milyon liraya ulaştık. Bu çalışmayla 86 milyon 355 bin liralık bir sermaye artışı gerçekleştirdik\" dedi. Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) Galatasaray Sportif AŞ\'nin son 3 aylık dönemdeki mali raporunu açıkladıklarını söyleyen Dursun Özbek, \"Geçtiğimiz 3 aylık dönemde 10,9 milyon lira karımız oldu. Buna bağlı olarak özkaynaklarda artış 97 milyon 300 bin liraya ulaştı. Bu konudaki faaliyetlerimiz devam edecek. Galatasaray Sportif AŞ\'nin negatif özkaynağının yüksetilmesi gerekli. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Sıkı bir çalışma içindeyiz\" diye konuştu. \"HASILAT ARTIŞINDAKİ ÖNEMLİ SEBEPLERDEN BİRİ, TARAFTARIMIZIN GÖSTERDİĞİ İLGİDİR\" Galatasaray\'ın geçtiğimiz 2 sezonda sportif anlamda istenilen seviyede olmadığını dile getiren Başkan Özbek, \"Bu sene gerek sizlerin, gerek taraftarların desteğiyle, burada özellikle futbolla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde, hasılatımızda çok güzel gelişmeler oldu. Dönemsel olarak karşılaştırdığımızda, bizim 31 Ağustos 2016\'da 64 milyon lira olan hasılatımız, 31 Ağustos 2017\'de 147 milyon lira seviyesine çıkmıştır. Bu artışın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda en önemli sebeplerden biri, taraftarımızın gösterdiği ilgidir. Bu iyileşmenin devamı için birlik ve barberilğmizin devamını rica ediyorum\" şeklinde konuştu. \"RAKAMLARI AÇIKLAMAM SAKINCALI\" Dursun Özbek, daha sonra 13 üye tarafından hazırlanan sorulara cevap verdi. Özbek, üyeler tarafından gönderilen 13 sorunun bazılarına daha önce cevap verdiğini Galatasaray Sportif AŞ\'nin halka açık bir şirket olması nedeniyle bazı konularda rakamları açıklayamayacağını ifade edere, \"Bizim olmazsa olmazımız, kulübü kara geçirmek. Bu iddia ile beni başkan yaptınız. Yönetimin görevlerinin başında bu geliyor. Rakamları açıklamam sakıncalı. Biz hedefimizde yürüyoruz. Bunu da herkesin böyle bilmesi lazım. Galatasaray Sportif AŞ\'nin bazı mali konularıyla ilgili soruları yanıtlayamayacağım. Bu tür soruların cevabının olmadığından değil ama böyle bir toplantıda açıklama yapılmasını sakıncalı buluyorum. Çok bilmek isteyen varsa, ziyaretime gelsinler. Orada daha net bir şekilde açıklama şansımız var\" dedi. \"PROJLERİN GELİŞMESİ VE BİTİRİLMESİYLE ELDE EDİLECEK GELİRLERİN DE ADRESİ AYNI\" Riva ve Florya ile ilgili geliştirme projesinden elde edilen gelirlerin harcanış şekliyle ilgili soru üzerine Özbek, \"Defalarca açıkladık. Bizim tek hedefimiz var. Galatasaray ve iştirakleriyle ilgili borçların tasfiyesi amacıla bu parayı kullanacağız. Paranın geldiği gün nereye gittiğini hepiniz biliyorsunuz. İlk ödeme, tüm borçların tasfiyesi için yeterli değildi. Projlerin gelişmesi ve bitirilmesiyle elde edilecek gelirlerin de adresi aynı. Kimsenin zerre tereddütü olmasın\" şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün geriye dönük işlemlerinin araştırılması konusunda yabancı bir inceleme şirketiye yapılan çalışmanın sonuçlarını divan kurulu heyetine teslim ettiklerini söyleyen Başkan Özbek, \"Uzun süre neden gizlendiği şeklinde sorular var. Yönetim olarak 2,5 senedir faaliyet gösteriyoruz. Çeşitli divan toplantılarında, genel kurullarda yakıştırmalar yaptılar. \'Neden elinde tutuyorsur araştırma sonucunu, amacın mı var?\' dendi. Allah aşkına, böyle bir amaç kim taşıyabilir. Böyle bir şeyi Galatasaraylı aklından nasıl geçirir. Büyük bir kültürün içinden geldiğimizi, etik değerlerimizin olduğunu düşünüyoruz. Sonra da birbirimize bu tip yakıştırmalar yapıyoruz. Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Basın üzerinden bize saldıranlar var. Eğer bize saldırılıyorsa, doğru yoldayız. Bu birlik ve bareberliğmizi daim olsun. Biz sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene\" dedi.