(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Kenetlenme zamanı" (3)

\"Galatasaray\'da 3 aylık seçim yapmak mı faydalı, gelecek yönetimin istediklerini yapması için gerekli zaman mı tanınmalı?\" Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurul kararı almaları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında 3 aylık değil 3 yıllık dönem için seçim yapmanın daha doğru olduğuna vurgu yaptı. Özbek şunları söyledi: \"Yönetimlerde süreklilik esastır. Şu anda Galatasaray\'ın Yönetimi var. Mevcut Yönetim, Galatasaray\'ın ihtiyaçlarını yerine getirmek zorundadır. 20 Ocak\'ta seçime gidiyoruz diye her şeyi serip atmadık. Hiç kimse Galatasaray\'ın hizmetlerinin aksayacağını düşünmesin. Seçim gününe kadar bu bizim sırtımızdadır. Bundan sonra daha iyi bir Galatasaray, daha kolay yönetilecek bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Galatasaray\'ın ihtiyaçlarını biliyoruz\" \"Ünal Başkan\'ın yaptığı 2\'nci seçimde Duygun abi kendi isteğiyle oraya kadar götürmek istedi. Aynı dönemde Alp Yalman 3 senelik talip olduğunu belirtti. Galatasaray\'da 3 aylık seçim yapmak mı faydalı, gelecek yönetimin istediklerini yapması için gerekli zaman mı tanınmalı ? Seçime herkes eşit şartlarda giriyor. Bizim yönetim olmamız, seçime girecekler için büyük şans. Seçime girenlerin de projeleri var. Onlar da Galatasaray\'a hizmet etmek istiyor. Seçilen kişinin daha iyi hizmet vermesi için 3 yıllık süre daha iyi. O zaman biz neden başa dönüyoruz. Seçim 4 ay mı olacak, 3 sene mi olacak diye. Bu süreç özellikle 2018 Mayıs\'ına giderken, yönetimini yıpratmak için yapılan saldırılar bu süreçte olmasın. Bu süreci huzurlu geçirelim.\" \"2018 Mayıs\'ı Galatasaray için çok önemli. Galatasaray\'ın şampiyonluk yürüyüşü var. Burada gelecek yönetime destek olunması gerekiyor. Sportif başarı esas, Galatasaray Sportif A.Ş\'nin Mayıs ayına giderken bazı yükümlülükleri var. Bunları da yerine getirmesi lazım. Özellikle bu dönemde Galatasaray\'da huzur olması gerekiyor. Gözünün üstünde kaşın var deyip, Başkanları yıpratmaktan çekinmek lazım. Benim bir amacım var Mayıs 2018\'e başarılı gitmek. Hangi başkan adayı seçime giriyorsa hedef bu olmalı. Galatasaray ile ilgili ne bilmek istiyorsanız, gelin evraklarıyla beraber tek tek anlatayım. Bilin ona göre seçime girin, ona göre projelerinizi yapın. Biz bunların Divan\'da, Mali kurullarda anlatmaya çalıştık. Ben 24 saat kulüpteyim, gelsinler tek tek anlatıyım. Seçim dönemi çekişmelerinin son bulması için seçime gidiyoruz.\" \"Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek bazı haklardan mahrum kalmasına sebep oluyor. Başkan ve yönetim olacak kişiler bunu bilerek girsinler. Ben Mayıs ayına kulübümü böyle götüreceğim. Ben dosyaları bunun için açıyorum. Bilsin herkes neyin ne olduğunu. Kim seçilirse seçilsin, o başkanın arkasında tek vücut olmak zorundayız.\" \"ARA TRANSFERDE NE GEREKİYORSA YAPILACAKTIR\" \"Galatasaray ara transferde, kamp döneminde ne eksiği varsa yerine getirecektir. Taraftarımız, camiamız, üyelerimizin hiçbir tereddütü olmasın. Biz göreve geldiğimizde bir antrenör ve futbolcular vardı geçmiş yönetimlerden. Galatasaray\'da bir günün bile önemi vardır. Biz 20 Ocak\'tan bir gün sonraya kadar yönetimdeyiz. Eski yönetimle birlikte oyuncuların sözleşmesi biter, antrenörlerin sözleşmesi biter. Yeni yönetim gelir yeni takım kurar. Böyle bir şey var mı? Yönetime girenler Genel Kurul\'un kendilerine verdikleri bir emaneti taşıyorlar. Yönetimler her zaman antrenörleri, kurulan takımları devralmışlardır. Antrenör arayışlarına dün akşam itibariyle başladık. Galatasaray\'ı iyi anlamak, tanımak lazım. Seçimler her zaman bayram havasında yapılır. Bütün üyeler bir araya gelip, birbirlerini görürler ve iradelerini kullanırlar. Galatasaray\'da kim seçilirse seçilsin, öpüşür birbirlerine başarılar diler. Galatasaray\'da hep böyle olmuştur.