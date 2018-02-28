(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız" (1)

\"Buraya emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ederim\" \"Projeler hayata geçti. Bugün yapılması gereken, bunları UEFA\'ya anlatmak\" \"Görüşmeye gitmeden futbol ailesine olan borçların da temizlenmesi lazım\" \"Keşke onlar da gelselerdi\" MUSTAFA AKIN - İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü\'nün eski başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu\'nda gerçekleştirilen Galatasaray Müzesi\'nin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Başkan Mustafa Cengiz\'in, \'kasanın bu kadar boş olduğunu bilmiyordum\' açıklaması sorulan Özbek, \"Bu konuları birebir konuşmakta fayda var. Galatasaray\'ın marka değerine zarar verecek, Galatasaray\'ı yıpratacak konuların basın önünde konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum\" dedi. \"BURAYA EMEK VEREN BÜTÜN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM\" Müzenin emek verilen bir proje olduğunu ifade eden Dursun Özbek, \"Galatasaray Spor Kulübü\'nün 113 yıllık tarihini yansıtan müzenin açılışı bugün yapıldı. Çok emek verdiğimiz, çok yoğun bir çalışma temposunun, yaklaşık 1 sene süren çalışmanın ardından bugün müzenin açılışı yapıldı. Tabii burada emeği geçen bir sürü kişi var. O günkü çalışmalarımızda bize destek veren kurum ve kişiler var. Onları da anmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle konsepti hazırlayan Mithat Tabanlıoğlu çok emek verdi. Ayrıca İzzettin Çalıştar, Gürol Bey\'e teşekkürler. Sayın Candan Erçetin başından bu yana bizimle beraber çalıştı. Bu arada film de çok güzel olmuş, duygulanmamak mümkün değil. İnsanların gözü doluyor. Göz yaşlarını tutamayanlar vardı aramızda. Dolayısıyla bu gurur, Galatasaray\'ın gururudur. Buraya emek veren bütün arkadaşlara, özellikle kurumsal bazda, sponsorlarımız ve ekiplerimiz bize çok destek verdi. Dolayısıyla ben burada hepsine teşekkür ediyorum. Bütün bunlar yoğun çalışmanın emeği, çok da güzel bir müze çıktı. Galatasaray\'a hayırlı olsun diyorum\" diye konuştu. \"GALATASARAY\'A HİZMET ETMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMAYIZ\" 20 yıldır Galatasaray\'a hizmet ettiğini belirten Özbek, \"20 seneden beri Galatasaray\'a hizmet eden bir Galatasaraylıyım. Bugün müzenin açılışı için buradayız. Galatasaray\'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Galatasaray\'da yoluna koyulması gereken işler var. Biraz sonra da başkanlarla beraber toplanacağız. Bu konuda herkesin fikriyle, ne yapacağını yeni yönetime aktarması lazım. Her konuda da istişare edilmesi gereğini duyuyorum. Şimdi de başkanlarla bu konuda toplantı yapacağız\" ifadelerini kullandı. \"PROJELER HAYATA GEÇTİ. BUGÜN YAPILMASI GEREKEN BUNLARI UEFA\'YA ANLATMAK\" UEFA\'nın Galatasaray\'a gönderdiği davetle ilgili de konuşan Özbek, \"UEFA, FFP prosedürleri gereği bir davetiye çıkarmıştır. Bu davetiye uygulama prosedürlerinin gereğidir. Geçtiğimiz yıl da ben 2 sefer bu konuyla ilgili UEFA\'yı ziyaret ettim. UEFA\'ya ziyaretimiz döneminde üst düzey görüşmeler oldu. O dönemde Galatasaray\'ın mali bağımsızlığının, mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlattım. O gün hayata geçmemişti. Dolayısıyla devlet desteği olan bu projelerin, Galatasaray\'ın mali yapısına bir katkı vereceği büyük bir gerçek. Bunu o zaman ben yetkililere anlattım. Galatasaray\'ın bu suretle düzlüğe çıkacağını hatta bu manada Türkiye\'deki tek kulüp olduğunu da ifade ettim. Bu UEFA\'ya anlatılan projeler şimdi hayata geçti. Bugün yapılması gereken bunları gidip UEFA\'ya anlatmak. Bu manada da Galatasaray\'ın hayal ettiği mali bağımsızlık yapısına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor. Bence durum bundan ibaret\" şeklinde konuştu. \"GÖRÜŞMEYE GİTMEDEN ÖNCE FUTBOL AİLESİNE OLAN BORÇLARIN DA TEMİZLENMESİ LAZIM\" Riva Projesi\'nden yaklaşık olarak 1.5 milyara yakın bir kaynak beklediklerini vurgulayan Dursun Özbek, \"Burada yapılması gerekenlerin başında şu geliyor. UEFA bizden 2021 yılına kadar yapılması gereken işleri sormuştur. Bütün bunlar da Riva projesiyle gelecek yaklaşık 1.5 milyar TL\'ye yakın bir kaynak bekliyoruz oradan. Bunun bir kısmı geldi. Dolayısıyla bunun anlatılması lazım. Ayrıca en önemli hususlardan bir tanesi de özellikle UEFA\'nın çok dikkat ettiği, futbol ailesine olan borcun olmaması lazım. Eğer böyle bir durum söz konusu ise... Zannediyorum 9 Mart\'ta da UEFA\'ya gidilecek. Bu manada anlatım yapılırsa, başarılı olacağını düşünüyorum\" dedi. \"KEŞKE ONLAR DA GELSELERDİ\" Diğer lig takımlarının başkanlarının da davet edildiği ancak sadece Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'in katılmasıyla ilgili de konuşan Özbek, \"Keşke onlar da gelselerdi. Güzel, örnek bir müze. Dünyadaki benzerleriyle yarışacak bir müze. Galatasaray Kulübü için bir kazançtır bu. Hem taraftarların hem de ziyaretçilerin çok seveceği, çok beğeneceği bir müze. Buradan tekrardan emeği geçen herkese büyük teşekkür etmek lazım\" ifadelerini kullandı. Son olarak başkan Mustafa Cengiz\'in, \'kasanın bu kadar boş olduğunu bilmiyordum\' açıklaması sorulan Özbek, \"Bu konuları birebir konuşmakta fayda var. Galatasaray\'ın marka değerine zarar verecek, Galatasaray\'ı yıpratacak konuların basın önünde konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum\" karşılığını verdi.