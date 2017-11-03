(Görüntülü Haber) 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu (2)

TRABZON\'DA TOPRAĞA VERİLDİ Gümüşhane\'de karayolunda kontrol noktası oluşturan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü M.K.\'nin otomobiliyle çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden trafik polisi 47 yaşındaki Olgun Gülay için memleketi Trabzon\'un Şalpazarı ilçesinde tören düzenlendi. İlçeye bağlı Geyikli Mahallesi\'ndeki cenaze törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehidin ailesi, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gümüşhane\'de geçen yıl göreve başlayan ve evli 3 çocuk babası olan şehit polis memuru Gülay, ikindi namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.