(Görüntülü Haber) Dünyayı, 18.5 gram cihazla duyuyorlar

Selma KUNAR- Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA) ANTALYA\'da işitme engelli 2 çocuk ve bir genç kız, 18.5 gram ağırlığındaki \'biyonik kulak\' ile dünyanın sesleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Dilara, Emine ve Hürü\'nün duymaktan çok mutlu oldukları sesler ise anne ve babalarının sesi. Antalya\'da doğuştan işitme engelli ilkokul 2\'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emine Eliş, 2.5 yaşında takılan biyonik kulakla artık yaşıtları gibi duyup konuşabiliyor. Emine Eliş, ilk duyduğu sesin babası Hamdullah Eliş\'e ait olduğunu söyledi. Baba Eliş, biyonik kulak takılmadan önce biraz tedirginlik yaşadıklarını belirterek, \"Biyonik kulak takılırken felç riski olabilir gibi şeyler duymuştuk. Ama Allah\'a şükürler olsun, Allah hocalarımızdan razı olsun. Kızım artık duyuyor. Çok memnunuz\" dedi. KUŞLARIN, HAYVANLARIN SESLERİNİ DUYMAK ÇOK GÜZEL Yine doğuştan işitme engelli 4\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Dilara Karataş ise en çok anne ve babasının sesini duymanın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Karataş, \"Artık kuşları, hayvanların sesini duyabiliyorum. Çok mutluyum\" dedi. 3.5 yaşında biyonik kulak takılan Dilara\'nın babası Ramazan Karataş da kızının biyonik kulak takıldıktan sonra ilk öğrendiği kelimenin \'anne\' olduğunu söyledi. Karataş, \"Biz hep kızımızın bir gün anne ve baba demesini özlemle bekliyorduk. Bu ameliyatı olmadan önce kendini anlatamıyordu. Bu ameliyatla ilgili bilgimiz vardı. Başarısını biliyorduk. Allah razı olsun hocalarımızdan, artık kızımız duyabiliyor\" dedi. HAYAT BANA GÜLDÜ 19 yaşındaki Hürü Porsuk ise biyonik kulakla dünyanın seslerini duymanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Çocukluktan itibaren yavaş yavaş işitme duyusunu kaybettiğini anlatan genç kız, \"9 yaşında artık hiç duymuyordum\" dedi. Tedavilerin ardından biyonik kulak takıldığını söyleyen Hürü Porsuk, \"Artık hayat bana güldü. Kuşların sesini, öğretmenimin sesini duyabilmek çok güzeldi. Her şeyin farkına vardım. Çok mutluyum\" dedi. Dünyayla irtibatın kesildiği yılları bir anıyla anlatan Hürü Porsuk, anne ve babası işten döndüklerinde kapı zilini duymadığı için bir formül geliştirdiklerini söyledi. Anne ve babasının eve gelince elektrik şalterini indirdiğini ve bilgisayarının kapanmasıyla onların geldiğini anladığını söyleyen Hürü Porsuk, biyonik kulak takıldıktan sonra en çok da anne ve babasının sesini duymaktan mutlu olduğunu kaydetti. \'DEVLET ÜCRETİNİ ÖDÜYOR\' Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof.Dr. Mustafa Deniz Yılmaz, halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant cihazların dünyada uzun süredir uygulandığını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, ülkemizde de 1995\'lerden sonra yaygın bir şekilde uygulanmaya başlandığını kaydetti. Biyonik kulağın ileri derece işitme kaybı olan ya da tamamen işitme kayıplı doğan çocuklara takıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, \"Bu cihazlar doğuştan işitme engelli olan, konuşmayı öğrenmemiş çocuklarda 4 yaşına kadar takılabiliyor. Ancak 4 yaşından sonra, konuşmayı öğrenmiş bazı çocuklarda herhangi bir nedenle işitme kaybı olduğunda biyonik kulak uygulanıyor. Ayıca erişkinlerde de ani bir işitme kaybı durumda bu implant yapılabiliyor. Menenjit gibi hastalıklar ve ani işitme kaybı durumunda devletimiz çift taraflı biyonik kulağı ödüyor\" diye konuştu. 6 YILDA 130 HASTAYA TAKILDI Prof.Dr. Yılmaz, biyonik kulak takılma sürecini ise şöyle anlattı: \"Bir ameliyatla fonksiyon görmeyen iç kulağı bypass ederek işitme sinirine elektrotlar yerleştiriyoruz, iç kulak aracılığıyla ve bunların sinyal üretimi yapan dış parçasını da kafatasının hemen üzerine yerleştiriyoruz. Bu cilt altında kalıyor. Yani kafa derisinin altında bir parça var. Bu parça vasıtasıyla iç kulağa giden elektrotlarla işitme siniri uyarılıyor. Dış parça ise aynı işitme cihazı gibi. Kulak arkasına da takılabilir, kafaya da yapışabilir. Cihazın toplam ağırlığı 18.5 gram. Çok hafif. Yeni çıkan cihazlarla artık denize de girebiliyor hastalarımız. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu hastalar cihazlarını çıkardıkları anda dış dünyadan kopuyor. Biz 6 yıldır bu ameliyatı uyguluyoruz. Şu anda 130 civarı hastamız var. Çoğunluğu çocuk.\" HASTALARIMIZLA AĞLAYIP, GÜLDÜĞÜM ÇOK OLDU KBB Kliniği\'nden Uzman Odyolog Nurdan Aygener Yeşilyurt ise biyonik kulak takıldıktan sonra hastaların ilk duymaya başladıkları anı, \"O an anlatılmaz yaşanır cinsinden\" sözleriyle açıkladı. Yeşilyurt, \"Manevi hazzı çok yüksek olan anlar. Hiç duymayan bir çocuğun cihazı taktığımda seslerden korkarak ağlaması ya da farklı tepkiler vermesi gerçekten çok haz verici. Ben mesleğimde 21 yıla giriyorum. Pek çok hastamız oldu. Bunca yılda çocukların ilk ses duyma anlarında anne ve babalarla ağladığım çok oldu\" dedi.