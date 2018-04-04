(Görüntülü Haber) Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi İstanbul'da açıldı (2)

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Pendik ve Tuzla arasında yer alan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı açılışını yaptı. Uysal, \"Hayvanseverlerin haklı tepkileri, ortaya koydukları tepkiler ve oluşan gündemler sayesinde biz yeniden hayvanların da bir hakkı olduğu, onların da korunması gerektiği artık gündemimize girdi. Bugün baktığınız zaman o hassasiyet önemli ölçüde oluşmuş vaziyette. Eksiklerimiz yok mu? Hâlâ fazlasıyla var\" dedi. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı\'nın açılışına, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı ve çok sayıda vatandaş katıldı. UYSAL: DÜNYADAN GERİ KALMIŞIZ İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bizim geçmişimizde aslında hayvanlarla dostluğumuz, samimiyetimiz dünyaya örnek. Ama her ne kadar geçmişimiz böyle olsa bile günümüzde baktığımız zaman da dünyadan geri kalmışız. O tespiti de doğru bir şekilde yapmamız gerekir herhalde. Benim gibi köyde yaşamının bir kısmını geçirenler iyi bilir. İnsanlar için hayvanların değeri belki kendileri kadar önemli. Kedisi köpeği için canını verir. Bir hayvan için birkaç insan ölmüştür kavgalarda. Hayvanı canı pahasına koruma manasına geliyor bu\" dedi. HAYVANSEVERLERİN HAKLI TEPKİLERİ SAYESİNDE... Uysal, \"Az önce belediye başkanımız \'Biz belediye başkanları olarak, hayvan düşmanları olarak algılanırız\' dedi ama... Hayvanseverlerin haklı tepkileri, ortaya koydukları tepkiler ve oluşan gündemler sayesinde biz yeniden hayvanların da bir hakkı olduğu, onların da korunması gerektiği artık gündemimize girdi. Bugün baktığınız zaman o hassasiyet önemli ölçüde oluşmuş vaziyette. Eksiklerimiz yok mu? Hâlâ fazlasıyla var\" diye konuştu. PET SHOP\'LAR KONUSUNDA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna\'nın pet shopların yasaklanmasına dair sözlerini hatırlatan Uysal, \"Halbuki pet shoplar bizim hayvanlarla en kolay irtibat kuracağımız yerler olması gerekirken, onların düzgün, usulüne uygun işlememesi veya sadece ticaretine bakıyor olmaları önemli problemleri beraberinde getiriyor. \'Satayım, nasıl olursa olsun\' Pet shopun önüne geçen anne ile çocuğu orada bir hayvan gördüğünde ısrarla alayım dediği zaman pet shop sahibi o hayvanı satıp parasını almayı düşündüğü zaman o hayvanın akıbeti, o ailenin de hayvan sevgisinin ne olacağı hiçbir zaman hesap edilemiyor. Maalesef o hayvanın akıbeti iki gün sonra sokağa salınmak, belki bir aracın altında ezilmek. Evde alışık olmayan kardeşler varsa, hayvana karşı nefretin arttığı bir ev. Bu konularda da çalışmaya ihtiyaç var\" ifadelerini kullandı. İSTEYENLER HAYVANLARI SAHİPLENEBİLECEK Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Açılışını yaptığımız alan Avrupa\'da en büyük ikinci geçici misafirhane diyebileceğimiz bir alan. Tesis geçici değil, içindeki hayvanlar geçici. Avrupa\'da ikinci ancak Avrupa\'da birinci olan da yine büyükşehrimize ait. Avrupa\'da Kısırkaya\'daki tesisimiz. 202 dönümde, bir hayvan geldiği zaman yaralıysa tedavisi, kırıkları varsa platin takmadan ameliyatına, sağlığının bire bir takip edilmesine, korumaya muhtaç ise korumaya muhtaç hali ortadan kalkıncaya kadar bakımına... Çip takılıp takip edilebilir hale getirildikten sonra yerine bırakılması... Hayvanlarımıza bakım kadar gelen insanların hayvanların dostluğunun artırılmasına yönelik buradaki faaliyetler. Buradan çıkarken beğendikleri bir hayvan varsa sahiplenip götürebilecekleri, bir hayvan sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi konusunda eğitimleri, periyodik bakımları konusunda bilgilendirilmeleri. Bırakmak istedikleri zaman geri kabul edilecekleri bir ortam. Biz geçmişte olduğu zaman, hayvan hakları denildiği zaman, hayvanlara karşı yapılan eziyetlere dur deme olduğu zaman, örnek gösterilecek hale geliyoruz. AVRUPA\'DA BÖYLE BİR ŞEYE ÇOK DA İHTİYAÇ YOK Şu an Avrupa\'da böyle bir tesis yok. Avrupa\'da da böyle bir şeye çok da ihtiyaç yok. Çünkü insanlarımız orada biraz daha dikkatli oluyor. Eğer sahip olduğu bir evcil hayvan varsa, iki sokak ötede ne olursa olsun bırakayım demiyor. Geri bırakırsa onun da bir usulü var, onu takip ediyor. Bu noktada kat etmemiz gereken bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Gün geliyor hayvanseverleri idareciler anlamıyor, hayvan fobisi olanlar, hayvandan korkanlar anlamıyor, neticede olan hayvanlara oluyor. SOKAKTA HAYVAN GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN ALO 153\'Ü ARASIN İstiyoruz ki, sokakta bir hayvan görüldüğü zaman kimse ona düşmanlık etmesin. Yardıma muhtaç ise, \'alo 153\' desin, belediye gereğini yapsın. Bizim şu anda 29 tane ambulans diyebileceğimiz evcil sokak hayvanlarını taşıma aracımız var. Trafik sıkışıklığından ulaşılamaması halinde motosikletimiz var. TESİSİN BİN 240 HAYVAN KAPASİTESİ BULUNUYOR 194 bin 500 metrekare açık, 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip toplam 202 bin metrekare üzerine kurulu Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı\'nın, bin 240 hayvan kapasitesi bulunuyor. 22\'si veteriner hekim olmak üzere 108 personel ile 7/24 hizmet veriyor. Tesiste 350 adet kedi evi, 2 adet tedavi binası, 8 adet 20\'li kompozit köpek barınağı, 2 adet tedavi karantina binası, 1 adet mama deposu ve köpek gezdirme alanları yer alıyor.