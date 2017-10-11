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(Görüntülü Haber) Dünyaca ünlü sahilde Osmanlı dönemine ait 5 top bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin 50 metre açığında, Osmanlı Dönemi'ne ait savaş gemilerinden kalan 5 top bulundu

11 Ekim 2017 22:05

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nin 50 metre açığında, Osmanlı Dönemi\'ne ait savaş gemilerinden kalan 5 top bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü\'nde görevli 2 dalgıç polis, Konyaaltı Sahili\'ne 50 metre açıkta yaptıkları dalışta, Osmanlı Dönemi\'ne ait ahşap savaş gemilerinden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen 5 top buldu. Polis memurları, yakın plan kameralarla görüntüledikleri topları yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Antalya Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, bir dalgıç ekibiyle birlikte belirlenen yere geldi. \'Selçuk 1\' adlı tekneyle tespit edilen yere demir atan ekipler, alanda uzun süre inceleme yaptı. Bir dalgıç ekibinin küçük bir botla alanda tarama yaptığı, dalgıçların denize dalıp çıktığı görüldü. Çıkarılan topların, yetkili makamlarca incelendikten sonra Antalya Müzesi\'nde sergileneceği kaydedildi.

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