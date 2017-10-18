(Görüntülü Haber) Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, İnegöl'de fuar açılışına katıldı

Dünya Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye\'de mobilyanın başkenti Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde fuar açılışına katıldı.



Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, geçen 22 Ağustos\'taki finalde Estonyalı Heiki Nabi\'yi yenerek şampiyon olmuştu. Türkiye\'nin göğsünü kabartan milli güreşçi, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan tarafından Modef Expo fuarının açılışına davet edildi. Daveti kırmayan Rıza Kayaalp, İnegöl\'e gelip, fuar merkezindeki açılışa katıldı. Kayaalp\'e açılış töreninde mobilya hediye edildi.



Törende konuşan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, \"Güreşte başarılı olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Başarı nasıl oluyor, çok çalışarak oluyor. Allah\'a şükür 11 yıldır Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkeme gereken başarıyı kazandırıyorum. Bugün de mobilya fuarının açılışına geldim. İnegöl mobilyası Türkiye şampiyonu. Bu nasıl oldu, mobilyacılarımızın kendilerini geliştirmeleri ile oldu. Eğer işini iyi yaparsan başarı her zaman gelir. İnşallah İnegöl\'ün mobilyadaki başarısı daha da ilerler. Dünyaya açılmak da çok önemli. Hediyeleri için teşekkür ediyorum\" dedi.



\'İKİ ŞAMPİYON BİR ARADA\'



MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise \"Açılışımıza katılan Milli Güreşçimize teşekkür ediyorum. Kendisi güreşte şampiyon, biz de mobilya sektöründe. Türkiye\'nin şampiyonu olduğumuzu iddia ediyoruz. İki şampiyon bir araya gelmiş oldu\" ifadelerini kullandı.



İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da \"3 kez Dünya Şampiyonu olmuş Rıza Kayaalp göğsümüzü her zaman kabarttı. En son düzenlenen şampiyonada tekrar şampiyon olunca ben de çok mutlu oldum. Kendisini davet ettim. Bizi kırmayarak açılışa geldi. İnşallah bundan sonra nice şampiyonluklar yaşar\" diye konuştu.