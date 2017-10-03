(Görüntülü Haber) Dünya Mirası'na aday cennette piknik yapılmasına tepki

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ne bazı vatandaşların piknik amacıyla gelip, mangal ve semaver yakıp çöplerini bırakıp gitmeleri görevlileri isyan ettirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, \"Burası bir piknik alanı değil\" diyerek vatandaşları daha bilinçli davranmaya davet etti. Samsun\'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne girmesi amacıyla yapılan başvuru sonucunda, delta ilk aşama olarak geçen yıl Mayıs ayında geçici listeye alındı. Alanın UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne alınması için bölgede yapılan çalışmalara hız verilirken, tanıtım çalışmaları da yoğunlaştırdı. Ancak bazı vatandaşların Kızılırmak Deltası\'nı piknik amacıyla ziyaret edip, mangal ve semaver yakıp çöplerini bırakıp gitmeleri görevlileri isyan ettirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti için UNESCO süreci ile ilgili güzel bir aşamaya gelindiğini söyleyerek, \"Bizim amacımız Kızılırmak Deltası\'nın en güzel şekilde korunmasını sağlamak. Çünkü Kızılırmak Deltası bir doğal cennet. Habitatları ile beraber korunması gereken çok güzel bir yer. Türkiye\'ye bazında baktığımız zaman UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde Kızılırmak Deltası\'nın dışında herhangi bir doğal miras yok. Biz geçici listeye girmiştik, kalıcı listeye girmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışmamız var\" dedi. Hazırladıkları dosyanın 29 Eylül itibariyle UNESCO tarafından incelenmeye başlandığın ıbelirten Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: \"Geldiğimiz aşamada özellikle korumaya yönelik olarak denetimleri sıklaştırıyoruz ve sıklaştıracağız. Aslıda deltanın bir piknik alanı olmadığı, buranın \'Çaylarımızı demleyelim, gelmişken pikniğimizi yapalım\' gibi bir mekan olmadığını bir doğa cenneti olduğunu, buraya gelecek olan kişilerin bilinçli olarak koruma için gelmeleri gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Neden bu kadar hassas bir açıklama yapıyoruz, maalesef bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef gelen kişilerden bir çok kısmı ya mangal ya semaver yakıyor sonra da etrafı kirletip gidiyor. Böyle olunca gelen kişilerde de tedirginlik oluyor. \'Türkiye böyle bir çalışmanın içerisine giriyor fakat burası bir piknik alanı mı? Bir hayvanat bahçesi mi\' diye bir algı oluşuyor. Onun için biz burada denetimlerimizi çok sıkı şekilde sürdürüyoruz. Halkımızın da bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı ayrıca yapacağız.\" Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ne yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu söyleyen Albayrak, \"Ziyaretçilerin oraya bilinçli gelmesini sağlamak adına giriş çıkışların düzenlenmesi, nerelerde ne yapılabilirin gözlemlenmesi ve bunlarla ilgili daha detaylı çalışma yapılması için yönetim planımız hazırlanıyor. Yönetim planımızla birlikte deltanın planlanması detaylı olarak ortaya dökülecek. Biz deltanın tanıtımını artırdık. Neden koruma duygumuzu geliştirelim istedik. Ama amaç olarak da kullanımının da bilinçli olarak sağlamak gerekiyor. \'Pikniklerimizi yapalım, çöplerimizi atalım, gidelim. Burası böyle bir mekandır\' diye bir olgu yok. Böyle çok yapılıyor. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bizim orada bir takım düzenlemeleri yaptıktan sonra insanların merak duyguları uyandı. Bilinçli gelenlerde çok. Araştırmacılar fotoğraf sanatçıları da çok geliyor. Fakat bu arada başka amaçlarla gelen vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyoruz; Burası bir piknik alanı değil. Bunu özellikle vurguluyoruz. Alanda çöp tenekeleri var. Çöpler tenekelere atılmalı. Tabi en önce yapılması geken bölgeyi kirletmemek\" diye konuştu. Albayrak, gelen kişilerin araçlarını bırakıp alanda rahatlıkla inceleme yapmaları için bir karavan parkı yaptıklarını dile getirerek \"İleriki süreçte bunu da söylemek durumundayım ziyaretçilerin yönetim planları kapsamında sınırlamamız gerekecek. Bu noktada deltaya giriş ve çıkışlarla ilgili olarak jandarma tarafından kontrollerde yapılmaya başlandı. Vatandaşlarımızın daha bilinçli gelmeleri gerekecek. O kadar hassas bir mekan ki burası kuşların üremesi oradaki yaşamlarını sürdürmesi ses gürültü, avlanmalarla onlara verilen zararlar bunların engellenmesi için daha çok bilinçlenmemiz gerekecek. Doğa eğitimlerimiz de ona göre sürdürülüyor zaten sürdürülecek. Bizde koruma adına gerekli düzenlemeleri yapacağız. Eğer UNESCO sürecini tamamlayacak olursak hazırlıklarımız büyük oranda tamamlandı gibi hem Türkiye\'nin ilk doğal mirası olacak hem de ciddi anlamda bir cenneti Türk halkına armağan edeceğiz. Bu da Samsunlular için büyük bir gurur kaynağı olacak\" diye konuştu. RAMSAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNUYOR Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 21 bin 700 hektarlık sulak alana sahip, 5 bin 174 hektarlık kısmı ise, Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olarak Uluslar arası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Bölgede irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri\'ndeki en önemli 4 kriterden 3\'üne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, Türkiye’de bugün kayıt altına alınmış 478 kuş türü tespit edildiği, bunların 350\'sinin burada görüldüğü ve 140\'ının burada ürediği tespit edildiği ifade edildi. Dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15\'inin, Kızılırmak Deltası’nda görülüp kayıt altına alındığı, Kızılırmak Deltası’nın dünyadaki kuş cennetlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden birinin de yılın her ayı farklı kuşların görülebildiği olduğu belirtildi.