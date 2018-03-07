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(Görüntülü Haber) DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE ENGELLİ KADINA EN GÜZEL HİZMET

Berktuğ ÖNCÜGürkan DURALBURSA (DHA)-BURSA'nın Merkez Yıldırm İlçe Belediyesi engelli dar gelirli olan engelli kadınların spor yapması için oluşturduğu merkeze ücretsiz servis düzenledi

07 Mart 2018 15:10

Berktuğ ÖNCÜGürkan DURALBURSA (DHA)-BURSA\'nın Merkez Yıldırm İlçe Belediyesi engelli dar gelirli olan engelli kadınların spor yapması için oluşturduğu merkeze ücretsiz servis düzenledi. Spor yapmak isteyen kadınlar haftanın altı günü evlerinden alınıp merkeze getiriliyor burada spor yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Merkez Yıldırım İlçe Belediyesi kadınlar için oluşturduğu beş spor merkezlerinde spor, aerobik, pılates ve zumbo dansı yaptırıyor. Belediye, ilçede bulunan ve dar gelirli olan 600 engelli kadını ise oluşturduğu bir merkezde spor yaptırıyor. Beediye tekerlekli sandalye kullanıp sporo gelmek isteyen bayanları ise istemeleri halinde servislerle evlerinden alıp spor merkezine getiriyor. Burada uzman konrolünde sporlarını yapan ve diyetisyenin önerileri ile diyet yapan engelli kadınlar hem bilinçli olarak kilolarından kurtuluyorlar hemde sağlıklı bir yaşam sürüyorlar. Şu anda spor merkezlerinde 20 bine yakın kadına spor hizmeti verdiklerini bunardan 600\'ünün kadın olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kadınlarımızın spor yapması çok güzel bir olay. Engellileride tesislerimizde spor yaptırıyoruz. İsteyen kadınlarımız çocuklarınıda bu merkezlere getiriyor. Onlara görevlilerimiz bakıyor. İsteyenin çocuğuna ise spor yaptırıyoruz. Benim için engelli kadınlarımızın spor yapması çok önemli dedi

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