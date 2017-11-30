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(Görüntülü Haber) Dünya 3'üncüsü Cansel'e havalimanında davullu-zurnalı karşılama

KARS, (DHA)- HİNDİSTAN'da düzenlenen Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda Dünya 3'üncüsü olan Cansel Oltu, memleketi Kars’ta coşkuyla karşılandı

30 Kasım 2017 15:24

KARS, (DHA)- HİNDİSTAN\'da düzenlenen Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda Dünya 3\'üncüsü olan Cansel Oltu, memleketi Kars’ta coşkuyla karşılandı. 

Kars Harakani Havalimanı’na gelen Oltu’yu, Gençlik Spor İl Müdürü Gürsel Polat, ailesi, sporcular ve vatandaşlar tarafından davul-zurna ile karşılandı. Oltu’yu başarısından dolayı tebrik eden Polat, “Kızımız Hindistan’da yapılan Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda dünya 3\'üncüsü olarak ülkemize ve ilimize gurur yaşattı. Kızımızı bu seviyeye getiren ailesine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. İnşallah hedef 2020 Olimpiyat oyunları, kendisine başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Cansel Oltu ise, “Oradaki mücadelemi ülkem ve bayrağım için yaptım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha iyi başarılara imza atacağıma inanıyorum\" dedi.

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