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(Görüntülü Haber) Dün tahliye edilen KOTO eski Başkanı yeniden tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - FETO davasında 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre gözönünde bulundurularak dün tahliye edilen Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Murat Özdağ, savcısının itirazı üzeri

21 Ekim 2017 11:54

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - FETO davasında 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre gözönünde bulundurularak dün tahliye edilen Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Murat Özdağ, savcısının itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ tutuklandı, hakkında dava açıldı. Kocaeli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın dünkü duruşmasında Özdağ, \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na Muhalefet\' suçundan beraat etti, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ise 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Murat Özdağ\'ın cezaevinde bulunduğu süreyi gözönüne alarak tahliyesine karar verdi. Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Murat Özdağ, bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Özdağ, tutuklandı. Murat Özdağ adliyeden çıkışta, \"Adalet buymuş, adaleti gördük. Adalete teslim olduk, ama adaletin sonucunu da gördük. Çok şükür, adalet bir gün tecelli edecek, buna inanıyorum. Hiçbir suçum yok, asla da olmadı, bu vatanı milleti sevmekten başka bir işim olmadı\" dedi.

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