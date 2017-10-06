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(Görüntülü Haber) Düğünde terör örgütünü öven şarkı söyledikleri iddia edilen 2 şarkıcı adliyede

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, düğünde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşına ithafen yazılan şarkı söylediği iddia edilerek gözaltına alınan 2 şarkıcı, adliyeye sevk edildi

06 Ekim 2017 17:02

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, düğünde bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşına ithafen yazılan şarkı söylediği iddia edilerek gözaltına alınan 2 şarkıcı, adliyeye sevk edildi. İzmit Topçular Mahallesi\'ndeki bir düğünde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri ile ilgili ve terör örgütü elebaşına ithafen yazılan, içerisinde \'Kürdistan, Apo, PKK, gerilla\' sözlerinin birçok defa tekrar ettiği şarkıların halaylar eşliğinde söylendiği yönünde ihbarda bulunuldu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düğünde şarkıları söyleyen B.B. ve S.B.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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