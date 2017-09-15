(Görüntülü Haber) DSO'da Keçeci dönemi sona eriyor

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Sanayi Odası\'nda (DSO) 12 yıldır başkanlık görevini yürüten Müjdat Keçeci, düzenlediği basın toplantısıyla yeni dönemde başkanlık için aday olmayacağını açıkladı. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi. 1300 üyeli Denizli Sanayi Odası\'nda, 2003\'te yılında başkanlığa seçilen ve 3 dönemdir bu görevi yürüten Keçeci, 13 Ekim\'de yapılacak seçimlerde, başkanlık için aday olmayacağını söyledi. Keçeci, hiçbir baskı atında kalmaksızın, gençlerin önünü açmak ve kendine daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığını ifade etti. Denizli sanayisini gençlerin yönetmesi gerektiğini ifade eden Keçeci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin 4 yılda bir yapılan seçimleri ekim ayında yenilenecek. Diğer odalarda da bu seçin yapılacağı gibi DSO\'da seçim yapılacak. Ben 12 sene önce başkanlığa seçildim. 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Yeni dönemde başkan adayı olmayacağım. Bu kararda, hiçbir kişinin, tarafın, grubun benim üzerinde tavsiyesi bile yok. Başkanlığından yana çok kişi var. Gençlere yer açmamız gerektiğini hep ifade ettik. Ben artık bu saatten sıra bir genç arkadaş ve genç bir ekibin Denizli sanayisini yönetmesine inanıyorum. Kendime ait daha çok zaman ayırmak ve kendimin hobilerine vakit ayırmak için bu kararı aldım dedi. SİYASETTE YER ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM Süren projelerde, yeni yönetime yardımcı olacağını ifade eden Keçeci, Denizli\'nin üstlenilip bitirilemeyen projelerinde yeni ekibe, bir başkan olarak değil bir hizmetkar olarak en büyük yardımcılarından olmaya devam edeceğim. Çardak Organize Sanayi Bölgesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve demir yolları gibi projelere yeni müstakbel başkana yardımcı olacağım. Politika benim hiç tercihim olmadı. Ben politikaya çok yatkın birisi değilim. Sanayinin içinden geldim ve bu alanda daha faydalı olacağımı düşündüğüm için DSO başkanlığı görevini yürüttüm. Politikada yer almayı düşünmüyorum. Denizli artık 3.5 milyar dolar ihracat yapıyor. Bakanı meclisi dil bilmeli, üniversite mezunu olmalı. Denizli\'ye bu yakışır. Biz bunun gayreti içerisindeyiz diye konuştu.