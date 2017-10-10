(Görüntülü Haber) DSİ Sulama İşleri Birim Başkanı'nı öldüren muhtar tutuklandı

Turgay İPEK-Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM\'da borç-alacak yüzünden Devlet Su İşleri (DSİ) Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu\'nu berber koltuğunda otururken öldüren muhtar 39 yaşındaki Rıfat Zengin, tutuklandı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Merkez Aziziye İlçesi\'ne bağlı Ömertepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, berberde tıraş olan Tuncer Kacıroğlu\'nu içeridekilerin gözleri önünde tabancayla göğsünden vurdu. Berber ve salonda bulunanlar kaçışırken Rafet Zengin, Tuncer Kacıroğlu\'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Zengin olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Rıfat Zengin\'i silahı ile birlikte yakaladı. Zengin, polise verdiği ilk ifadesinde, DSİ Sulama İşleri Birimi Başkanı Tuncer Kacıroğlu tarafından, gübre, tarla ve yem alım satımında 1.5 milyon lira borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Gözaltına alınarak dün geceyi Emniyette geçiren Rafet Zengin, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zengin, \'Kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

