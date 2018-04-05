(Görüntülü Haber) DSİ iş sezonu açıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da Devlet Su İşleri (DSİ) 182\'nci Şube Müdürlüğü\'nde yeni iş sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. DSİ iş sezonunu başlaması törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, DSİ Isparta 18\'inci Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, kaymakamları, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarlarıyla DSİ çalışanları katıldı. Vali Şerif Yılmaz, tüm çalışanlara kazasız ve belasız sezon diledi. Vali Yılmaz, \"2017\'de ilimizde DSİ tarafından çok önemli yatırımlara imza atıldı. Özellikle ilimizde hayvancılığın hızla yayıldığını dikkate alırsak, girdi maliyetlerini düşürmek için hükümetimizin ayırdığı kaynaklarla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gerek içme suyunda gerekse sulama suyunda küresel ısınmadan kaynaklanan sorunlardan ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Burdur da etkileniyor. Bunun asgariye indirilmesi için hem DSİ hem İl Özel İdaresi tedbirleri alarak çalışmalarını yapıyor. Daha önceki dönemlerde sulama tesisleri, göletler ve barajlar yapılmış ancak çoğu vahşi sulamayla gerçekleştiriliyorken, bugün yeni yaptığımız tüm tesisleri kapalı sistem sulamaya dönüştürdük, mevcutları da buna dönüştürüyoruz\" dedi. Su tasarruflu şekilde kullanılırsa hem sulamada hem içme suyunda tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Vali Yılmaz, \"Yer üstü ve yeraltı sularıyla birlikte bizim su potansiyelimiz 1 milyar 247 milyon metreküp. Burdur\'da 7 milyon dekar arazi bulunmakta, bunun yüzde 26\'lık kısmı olan 1.8 milyon dekarı sulanabilir arazi konumunda. İl Özel İdaresi ve DSİ yatırımlarıyla 445 bin 900 dekar ekonomik olarak sulanabilen proje alanımız mevcut. Biz bunları artırmak istiyoruz. Burdur il merkezinin içme suyuyla ilgili proje tamamlanmak üzere. Sağlıklı içme suyu verilmesi için çalışmalar yapıldı\" diye konuştu. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter de şöyle dedi: \"Burdur\'da 2017 yılında yaklaşık 171 milyon liralık yatırımımız vardı. 2018 yılı yatırım programında 62 adet işimiz bulunmaktadır. Bunların 6\'sı büyük su işi, Burdur içme suyu isale hattı, arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu yatırımlarımız 826 milyon TL\'dir. 2018 yılında da yüklenicilerimize 51 milyon TL\'lik ödemede bulunduk. Bu kadar büyük yatırımları gerçekleştirirken gece- gündüz, yaz- kış demeden çalışan değerli mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Geçmişten aldığımız güçle gelecekte hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz.\" Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.