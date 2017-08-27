(Görüntülü Haber) Drift yapan gençler ile mahalleli arasında kavga: 8 yaralı

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da otomobille drift yapan gençler ile mahalleli arasında çıkan, tabanca, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerindeki Küçükhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen otomobil ile drift yapan gençler ile mahalle sakinleri arasında çıkan toz nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.