(Görüntülü Haber) Dragon yarışlarında teknenin devrilme anı kamerada (2)

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı\'nda düzenlenen \'Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları\'nda iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu. Suya düşen 12 sporcu motorlu tekneye alındı. Teknenin devrilme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler \'Ufak bi kaza\' başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi\'nin geleneksel Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları dün Porsuk Çayı\'nda yapıldı. Yarışmaya 12\'şer kişiden oluşan 17 takım katıldı. Nefes kesen yarışmada iki tekne kaza sonucunda çarpıştı. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda teknelerden biri çarpmanın etkisiyle alabora oldu, sporcular suya düştü. 12 sporcudan bazıları kendi imkanlarıyla ters dönen tekneye tutunurken, bazıları da arkadan gelen motorlu tekneye bindi. Olayda yaralanan olmadı. Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışması\'nı Olimpik Limon Takımı birincilikle tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği ESDAK, üçüncülüğü de Dorlion takımı elde etti.