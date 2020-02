(Görüntülü Haber) Down senmdromlu Bahattin'e tam zamanlı iş

Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) İZMİR\'de, Ulusal Down Sendromu Derneği\'nin \'İşim Var Benim\' projesi kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş (24), Ege Serbest Bölgesi A.Ş.\'de (ESBAŞ) tam zamanlı çalışmaya başladı. Çalışma arkadaşları tarafından da oldukça sevilen, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle lakabı \'İyilik polisi\' olan Bahattin, pozitif enerjisiyle de fabrikada neşe kaynağı oluyor. Ulusal Down Sendromu Derneği, down sendromlu bireylerin farklı iş alanlarında istihdamını sağlamak için \'İşim Var Benim\' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş, İzmir\'in Gaziemir ilçesinde bulunan ESBAŞ\'taki büyük bir tekstil fabrikasının idari işler birimindeki ekibe katıldı. 3 ay önce iş başı yapan ve diğer personel gibi tam zamanlı olarak fabrikada çalışan Alparslan Bahattin Pultaş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi DHA\'ya yaptığı açıklamada, hayatından çok memnun olduğunu anlattı. Fabrikayı gördüğünde burada çalışmak istediğini, bunu annesi ve babasına söylediğini vurgulayan Pultaş, ailesinin de bu fikri onayladığını ifade etti. Fabrikada, yemekhanenin masalarını silen, yerleri süpüren, büro çalışanlarına kağıt ve gerekli diğer malzemeleri götüren Pultaş, \"Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımı sevdim. Fabrikada olmayı istiyorum. Buradan emekli olmayı istiyorum\" dedi. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile dikkat çeken Alparslan Bahattin Pultaş\'ın çalışma arkadaşları arasındaki lakabı ise iyilik polisi. Bu nedenle polis rozetini andıran bir rozet taşıyan Pultaş, fabrikada oldukça seviliyor. BAHATTİN İLHAM OLDU Fabrikanın Kurumsal İletişim Müdürü Naim Kutlu, 2017 yılının sonlarında şirketin yapılan bir sosyal sorumluluk etkinliğinde, Ulusal Down Sendromu Derneği üyeleri ile tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Derneğin, etkinlik süresince hem \'İşim Var Benim\' projesinden hem de bu proje kapsamınsa istihdam edilmesi planlanan Bahattin\'den bahsettiklerini anlatan Naim Kutlu, \"Bahattin\'in hikayesi ve özellikleri bizim çok ilgilimizi çekti. Projenin ilgi çeken bir diğer tarafı ise sadece bağış, yardım mantalitesi ile kurgulanmamış olması. Daha sürdürülebilir bir perspektiften down sendromlu özel bireyler için işe alım fırsatı, istihdam fırsatı ve istihdam hakkının altını çiziyor olması bizi en çok etkileyen faktördü. 2018 yılının başında Bahattin aramıza katıldı. Geçen 3 aylık zaman diliminde çok iyi performans gösterdiğini ve burada çok özel bir yer sahibi olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim için ilk deneyimdi. Bahattin\'den aldığımız ilham ve onun bize öğrettikleri nedeniyle ikinci down sendromlu bireyi ailemize katmak için çalışmalarımız sürüyor\" dedi. FABRİKANIN MUTLULUK KAYNAĞI Alparslan Bahattin Pultaş\'ın çalışma arkadaşlarından Burcu Oğuz da aralarına katıldığı ilk günden bu yana kendisini çok sevdiklerini belirterek, \"Çok güler yüzlü, her gördüğünde selam veren, nasıl olduğumuzu soran, beraber çalışması çok keyifli bir arkadaşımız. Onunla çalıştığımız için çok mutluyuz\" diye konuştu. Erim Kırca da Alparslan Bahattin Pultaş\'ın enerjisinin kendilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Pultaş\'ın çok farklı olduğunu vurgulayan Kırca, bunun fabrika açısından da farklı bir deneyim olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiklerini ifade etti. Bahattin ile çalışmanın çok zevkli olduğunu dile getiren şirket personellerinden Gülşen Ünlüyurt ise \"Bahattin ara sıra gelmediğinde yokluğu çok belli oluyor. Bence herkes down sendromlu bireyleri çalıştırmalı\" dedi.