T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER ZABITA OLDU

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)MALATYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı?nın gerçekleştirdiği organizasyonla down sendromlu çocuklar zabıta kıyafeti giyerek, denetleme yaptı

23 Kasım 2017 19:12

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)MALATYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı?nın gerçekleştirdiği organizasyonla down sendromlu çocuklar zabıta kıyafeti giyerek, denetleme yaptı.Malatya Down Sendromlular Derneği?nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, deown sendromlu çocuklar ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır?ı ziyaret etti. Zabıtalık belgelerini alan çocuklar, daha sonra zabıta araçlarıyla denetime çıktı. Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet İklim, ?Down sendromlu 17 çocuğumuz bir gün boyunca zabıta oldu. Bir aydır çocuklarımız bunun heyecanını yaşıyor. Malatya?da 700 civarında down sendromlu çocuğun olduğunu düşünüyoruz ama 400?üne ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız diğer bireylere de farkındalık oluşturup, ulaşmak istiyoruzö dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise down sendromlu 17 çocuğun zabıta ekipleri ile birlikte zabıta görevi yaptıklarını ifade ederek, ?Çocuklarımızın giysileri hazırlandı. Zabıta olmaya çok hevesliler. Çocuklarımızın heyecanlı olmaları bizleri de mutlu etti. İlimizin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlayan birçok etkinlik yapıyoruz. Gerçekleştirilen her faaliyet bu çocuklarımızın gelişmesi anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Çocuklarımız sokaklara çıktı, engelliler açısından gördükleri sorunlara müdahale ettilerö diye konuştu. ESNAFLARI DENETLENİP, HATALI PARKLARA CEZA VERİLDİ Belediye ziyaretinden sonra down sendromlu öğrenciler, Sıtmapınarı Caddesinde denetleme yaptı. Bu sırada engelli araç park yerine otomobilini bırakan bir vatandaşa ceza yazıldı. Daha sonra Sivas Caddesinde kaldırımın üzerine minibüsünü koyan bir vatandaşa da ceza yazıldı. Oradan sonra da down sendromlular çarşı merkezinde bulunan esnafları denetledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Taha AYHANMALATYADHAMALATYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi BaşkanlığıMalatya Down Sendromlular DerneğiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı AhmetZabıtalıkMalatya Down Sendromlular Derneği Başkanı MehmetDown

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24