(Görüntülü Haber) DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER ZABITA OLDU

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)MALATYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı?nın gerçekleştirdiği organizasyonla down sendromlu çocuklar zabıta kıyafeti giyerek, denetleme yaptı.Malatya Down Sendromlular Derneği?nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, deown sendromlu çocuklar ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır?ı ziyaret etti. Zabıtalık belgelerini alan çocuklar, daha sonra zabıta araçlarıyla denetime çıktı. Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet İklim, ?Down sendromlu 17 çocuğumuz bir gün boyunca zabıta oldu. Bir aydır çocuklarımız bunun heyecanını yaşıyor. Malatya?da 700 civarında down sendromlu çocuğun olduğunu düşünüyoruz ama 400?üne ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız diğer bireylere de farkındalık oluşturup, ulaşmak istiyoruzö dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise down sendromlu 17 çocuğun zabıta ekipleri ile birlikte zabıta görevi yaptıklarını ifade ederek, ?Çocuklarımızın giysileri hazırlandı. Zabıta olmaya çok hevesliler. Çocuklarımızın heyecanlı olmaları bizleri de mutlu etti. İlimizin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlayan birçok etkinlik yapıyoruz. Gerçekleştirilen her faaliyet bu çocuklarımızın gelişmesi anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Çocuklarımız sokaklara çıktı, engelliler açısından gördükleri sorunlara müdahale ettilerö diye konuştu. ESNAFLARI DENETLENİP, HATALI PARKLARA CEZA VERİLDİ Belediye ziyaretinden sonra down sendromlu öğrenciler, Sıtmapınarı Caddesinde denetleme yaptı. Bu sırada engelli araç park yerine otomobilini bırakan bir vatandaşa ceza yazıldı. Daha sonra Sivas Caddesinde kaldırımın üzerine minibüsünü koyan bir vatandaşa da ceza yazıldı. Oradan sonra da down sendromlular çarşı merkezinde bulunan esnafları denetledi.