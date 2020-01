(Görüntülü Haber) Down sendromlu gençler Spil'de fidan dikti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Spil Dağı Milli Parkı\'na gelen down sendromlu gençler, doğayla iç içe olmanın mutluluğu yaşadı. Mangal yapıp, doğayı inceleyen gençler, parka fidan dikip can suyu verdi. İzmir\'de faaliyet gösteren Anadolu Down Sendromu Derneği üyesi gençler ve aileleri, Buca ve Gaziemir Lions Kulübü\'nün desteği ile Spil Dağı Milli Parkı\'nda piknik yaptı, fidan dikti. 15 down sendromlu gencin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, Spil Dağı Milli Parkı tanıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı\'nda açılan fotoğraf sergisini de gezen down sendromlular, fotoğrafları tek tek inceledi. Anadolu Down Sendromu Derneği Başkanı Mustafa Erdek, birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Erdek, şöyle dedi: \"Ağaçları, ormanları, doğayı çocuklarımıza tanıtmak istedik. Doğayla onları bütünleştirdik. Down sendromlu çocuklarımızın diğerlerinden bir farkı olmadığını belirtmek istiyoruz. Hayvanları, doğayı burada tanıyorlar. Spil Milli Parkı\'nı tanıma imkanı bulduk.\" MANGAL BAŞINA GEÇTİLER Doğayla iç içe olmanın mutluluğu yaşayan down sendromlular, Spil Dağı Milli Parkı piknik alanında da mangalın başına geçti. Şarkı söyleyip mangal yapan down sendromlular, pişirdiklerini ailelerine servis etti. Doğa yürüyüşü yapan down sendromlular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nün de desteği ile Spil Dağı\'na fidan dikti. Diktikleri fidanlara can suyu veren down sendromlu gençler, fidanlara da \'bizim ağaç\' ismini verdi.