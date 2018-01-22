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(Görüntülü Haber) Down sendromlu genç kızlardan 'Mehmetçik'e dua

Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),(DHA) TOKAT'ın Turhal ilçesinde down sendromlu 17 genç kız, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti

22 Ocak 2018 19:55

Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),(DHA) TOKAT\'ın Turhal ilçesinde down sendromlu 17 genç kız, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçikler için dua etti. AK Parti Turhal Kadın Kolları Başkanlığı, bir süre önce ilçe merkezinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında yaşları 18 ile 35 yaş arasında bulunan down sendromlu 17 genç kız kına gecesi talebinde ulundu. Genç kızların bu talebi üzerine Turhal Belediyesi tarafından bugün açılışı yapılan Müftü Mahallesi konağında program düzenlendi. Sabah saatlerinde evlerinden alınan down sendromu genç kızlar ilk olarak kuaföre götürüldü, nişan kıyafetleri giydirildi. Ardından konakta müzik eşliğinde kına yakıldı. Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, genç kızlara altın hediye etti. ASKERLER İÇİN DUA ETTİLER Mahalle konağında düzenlenen programın ardından down sendromu genç kızlar Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile birlikte ilçedeki Şeyh Mustafa Efendi türbesine giderek, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua etti. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, \"Onlar bizim özel kızlarımız. Hayallerini gerçekleştirdik. Sonrasında Afrin\'de mücadele eden askerlerimiz için dua etmek istediler. Buraya gelerek birlikte dua ettik\" dedi. Down sendromlu Merve Bengü(19) ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, \"Belediye Başkanımıza askerlere dua etmek istediğimizi söyledik. Afrin\'deki askerlerimiz için dua ettik. Allah onlara yardım etsin. Dualarımız hep yanlarında olacak\" dedi.

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