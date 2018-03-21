T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Down Sendromlu çocuk Tarık Mengüç'e sarılarak gözyaşı döktü

İSTANBUL,(DHA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin özel çocuklar için hayata geçirmiş olduğu Zahir Kafe, hem birinci yılını hem de Dünya Down Sendromlular gününü kutladı

21 Mart 2018 19:16

İSTANBUL,(DHA) - Eyüpsultan Belediyesi\'nin özel çocuklar için hayata geçirmiş olduğu Zahir Kafe, hem birinci yılını hem de Dünya Down Sendromlular gününü kutladı. Duygusal anların yaşandığı günde Down Sendromlu bir çocuk, ünlü sanatçı Tarık Mengüç\'e sarılarak ağladı. Eyüpsultan Belediyesi Down Sendromlu bireylerin sosyal hayat içerisindeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya çalışan Zahir kafe\'de Down Sendromlu vatandaşların gününü kutladı.Programa katılan ünlü sanatçı Tarık Mengüç duygusal anlar yaşadı. Etkinlikler sırasında downsendromlu bir çocuk ünlü sanatçı Tarık Mengüç?ün yanına giderek ünlü sanatçıya sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. İsmini Hz. Muhammed döneminde yaşamış engelli bir sahabe olan Zâhirİbn-i Haram\'dan alan Zahir Kafe\'de Down Sendromlu bireyler için şeker hamuru faaliyetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) engelliler mehter takımı gösterisi, mart ayı doğumlu çocuklara sürpriz doğum günü partisi ve birbirinden renkli bir dizi etkinlik yapıldı. Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın\'ın yanı sıra, AK Parti sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başer, ünlü sanatçı Tarık Mengüç, down sendromlular ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Down Sendromlu vatandaşların fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran Zahir Kafe Down Sendromlu çocukların çalışma, öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunuyor. Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Down Sendromlu Emine Ermelek, Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu kafeyi açtıkları için çok teşekkür ederim dedi. \'DOWN SENDROMLULARA ENGEL OLMAYALIM YETER\' Etkinliğe katılan ünlü sanatçı Tarık Mengüç, Down Sendromlu vatandaşlarımızın sadece bir gününü kutlamamız lazım. Her gün onları sevmeli, saymalı ve destek olmalıyız. Burada olmaktan çok mutluyum. Sadece engel olmayalım yeter ifadelerini kullandı. \'BİR İNSANIN GÜLÜMSEMESİ HER ŞEYE BEDEL\' Her zaman engelli vatandaşların yanında olacağını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da, Nüfusumuzun yüzde 10\'u engelli, yüzde 90\'ı da engelli adayı. Dolayısıyla her biri bir dünya, her birinin ayrı bir hikayesi var. Biz her zaman şunu söyledik. Bir insanın bile gülümsemesi her şeye bedel. Küçük mutluluklar da olsa dünyamıza renk katmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüpsultan BelediyesiZahir KafeDünya Down SendromlularDuygusalDown SendromluTarık MengüçEyüpsultan Belediyesi Down SendromluZahirProgramaEtkinliklerHz MuhammedZâhirİbni HaramZahir Kafe Down SendromluBüyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24