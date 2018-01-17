(Görüntülü Haber) Döviz bürosundaki soygunu son anda polis önledi

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Fatih\'te bir döviz bürosunun otomatik kepenk sistemi kumandasını kopyalayarak açan hırsızlar polisin olay yerine çabuk gelmesiyle kaçtı. Polisin elleri tetikte döviz bürosuna girişi güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna 06.30 sıralarında gelen hırsızlar önceden kopyaladıkları otomatik kepenk sistemini uzaktan kumanda ile açtı. Çevreyi gözetleyen hırsızlar içeri girecekken durumu fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar kaçtı. Polisin elleri tektikte döviz bürosuna girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.