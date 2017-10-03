(Görüntülü Haber) Döşemealtı, ihtiyacını kendi üretiyor

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE\'nin en çok göç alan ilçelerinden Döşemealtı Belediyesi, ilçenin hizmetlerini karşılamak için kurduğu atölyelerle maliyet giderlerini yaklaşık yüzde 100 azalttı. Antalya\'nın \'Kuzey Yıldızı\' olarak tanımlanan Döşemealtı ilçesi, yeni açılan sokak ve kaldırımlarıyla büyümeye devam ediyor. 60 bin nüfuslu ilçenin maliyet giderlerini düşürmek için Döşemealtı Belediyesi, kendi imkanlarıyla kurduğu üretim atölyeleriyle başarıyı yakaladı. Belediye, parke ve bordür taşı fabrikası ile demir ve ahşap atölyeleri belediyeye büyük tasarruf sağladı. 22 LİRADAN 12 LİRAYA Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, göreve geldiği ilk yılında yaptıkları bu tesislerden önemli fayda elde ettiklerini söyledi. Parke fabrikasının tam otomasyonlu çalıştığını belirten Genç, ?Günlük 1000 metrekarelik parke üretebiliyoruz. Kendi taşocağımızdaki kumu kullanıyoruz. Hem maliyetlerimizi fabrika sayesinde çok ciddi anlamda düşürdük, hem de kaliteli ürünler elde ediyoruz. Fabrikamız kendini kısa sürede amorti etti. Göreve geldiğimizde uygulama dahil kaldırımın metrekaresini 22 liraya yaptırıyorduk, şu anda atölyelerimiz sayesinde rakam 12 liraya düştü\" dedi. Çift vardiya ile üretim yaptıklarını dile getiren Genç, dışarıdan da talep geldiğini ama üretimlerinin ancak belediyeye yettiğini söyledi. KAMU KURUMLARINA DA DESTEK VERİYOR Döşemealtı Belediyesi parke tesisleri içinde bulunan demir ve ahşap atölyeleri, yılda ortalama 600 masa, 300 bank ve 20 kameriye üretebiliyor. Yüzde 80\'e varan oranlarda tasarruf sağlayan tesislerde ayrıca, belediyenin idari binaları için mobilya üretiminin yanı sıra okul, cami, sağlık ocakları ve parklar gibi tüm kamusal alanlarda bulunan kent mobilyalarının tamir bakım ve onarımı yapılıyor. İhtiyaç duyulan kent mobilyaları dışarıdan satın almak yerine kendi ahşap ve metal atölyelerinde üretim yapan Döşemealtı Belediyesi, parke ve bordür taşlarının paletlerini de yine ahşap atölyesinden çıkarıyor.