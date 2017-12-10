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(Görüntülü Haber) Domuz avında arkadaşını vurdu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da sürek avı sırasında İbrahim Demirtaş (40), çalıların olduğu bölgede hareketlilik görüp, ateş edince arkadaşı Adnan Akçaalan'ı (45) vurarak, öldürdü

10 Aralık 2017 22:04

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da sürek avı sırasında İbrahim Demirtaş (40), çalıların olduğu bölgede hareketlilik görüp, ateş edince arkadaşı Adnan Akçaalan\'ı (45) vurarak, öldürdü.

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinden Bartın\'a bağlı Karayakup köyündeki ormanlık alana gelen 5 avcı, sabah saatlerinde, domuz avlamaya çıktı. Avcılar, öğle saatlerine doğru 3 domuz avladı. Bölgede bulunan İbrahim Demirtaş, ormanlık alanda domuz beklediği sırada çalıların olduğu bölgede hareketlilik görünce bir el ateş etti. Bu sırada kurşunun isabet ettiği Adnan Akçaalan, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını vurduğunu fark eden İbrahim Demirtaş, telsizle durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşının öldüğünü gören Demirtaş, gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçaalan\'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Arkadaşını vuran İbrahim Demirtaş ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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